「いつまでも美しい」加藤ミリヤ、38歳誕生日ショット公開！ 「女性として母としてずっと尊敬してます」
シンガー・ソングライターの加藤ミリヤさんは6月22日、自身のInstagramを更新。38歳の誕生日を迎えたことを報告し、祝福の声が寄せられています。
【動画】38歳の誕生日を迎えた加藤ミリヤ
ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「いつまでも美しい」「最高にかわいすぎます」「女性として母としてずっと尊敬してます」「ボーリング姿新鮮」「フォームが綺麗」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【動画】38歳の誕生日を迎えた加藤ミリヤ
「最高にかわいすぎます」加藤さんは「My Birthday 2026」とつづり、スライドショー形式の動画を投稿。「ファンクラブボーリング大会楽しかった」とあるように、ファンミーティングの様子を公開しています。豪華なケーキも写っており、幸せな誕生日になったようです。
「同じ母として、偉大です」5月10日には「Happy Mother’s Day」と、母の日の投稿をした加藤さん。「第18回ベストマザー賞2026」の授賞式の様子です。ファンからは「みんなが納得の受賞だね」「同じ母として、偉大です」など、称賛の声が寄せられました。今後の活躍も楽しみですね。
(文:堀井 ユウ)