「偏見がひどい」ユニクロ、ちいかわコラボに賛否。「またメンズないの？」「おっきい男の子も着たい」
ユニクロの公式X（旧Twitter）は6月23日、投稿を更新。人気漫画『ちいかわ』とのコラボレーション商品の発売を告知しました。
【投稿】ユニクロ×ちいかわコラボに賛否？
コメントや引用リポストでは「ぜってえ買う!!!!!!!!!!!!!!!!」「コラボ来たー！これを来て映画見たいね」との声のほか、「メンズも出してよ」「またメンズないの？ユニセックスも？」「これだけ男女問わず人気な作品なのになぜGIRLSのみなのでしょうか？？」「何でメンズないの。男もちいかわ好きな人は多いぞ。ユニクロの偏見がひどい」「おいおい、おっきい男の子も着たいんだよ、、、どうしろってんだよ、、、」と、悲しみの声などが寄せられました。
(文:All About ニュース編集部)
【投稿】ユニクロ×ちいかわコラボに賛否？
「コラボ来たー！」同アカウントは「UT 7月中旬発売予定 初の映画 『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』公開を記念した特別なちいかわたちのコレクションが登場」とつづり、1枚の画像と1本の動画を投稿。映画のロゴと共に、Tシャツやスウェットシャツの告知をしています。サイズ展開を見ると、「WOMEN」「KIDS」のみのようです。また「WOMEN/KIDS スウェットシャツは7月下旬発売予定」とのことです。
「待望のウィメンズが登場！」22日には「新作登場 mofusand UTに待望のウィメンズが登場！」と告知していた同アカウント。新しいサイズが登場することもあるようです。ちいかわとのコラボレーション商品でも、メンズサイズが販売されるといいですね。
(文:All About ニュース編集部)