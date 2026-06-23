女装が話題の48歳2児の父、“無課金”な普段着姿が「女子力高い」と話題に！「童顔女子大生爆誕？」
女装が話題の48歳2児の父、“無課金”な普段着姿が「女子力高い」と話題に！「童顔女子大生爆誕？」
女装姿が注目されている2児の父親・谷琢磨さんは6月22日、自身のX（旧Twitter）を更新。“無課金”な普段着姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】“無課金”な普段着姿が「全然お父さんに見えない」
「無課金でも全然お父さんに見えないよ……」谷さんは「ドレス撮影を終えて帰宅中の無課金感がすごい」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目にピンク色のドレスを着た姿、2枚目に普段着の姿を載せています。華やかなロリータファッションと対照的に、普段着はシンプルなファストファッションといった印象です。
ファンからは「無課金でも全然お父さんに見えないよ……」「どっちもかわいすぎてすごい！」「声かけまくられてるのでは!?」「普段着まで女子力高い」「童顔女子大生爆誕？」「え、めっちゃAIじゃない？」などの声が寄せられました。
幼少期と現在の衝撃比較ショットも公開15日の投稿では、幼少期と現在の比較ショットを公開した谷さん。かわいらしい男の子から、美少女に衝撃的な変身を遂げています。ファンからは「まじで美しすぎる…」「俺はもうだめかも 恋してる」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
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