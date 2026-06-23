Adoプロデュースのアイドル・ファントムシータ、リリイベで日産スタジアムのオープニングアクトをサプライズ発表「皆さんに知っていただきたい！」
歌い手・Adoがプロデュースする4人組アイドルグループ・ファントムシータが23日、ダイバーシティ東京プラザ 2Fフェスティバル広場にて2nd CDシングル「ホラークイーン」発売記念イベントを開催。約1000人のハイネ（ファンの総称）が集結した。
【ライブ写真】お台場でリリイベを開催したファントムシータ
ファントムシータは、レトロホラーをコンセプトとして活動するアイドルグループ。2024年には初の単独ライブを日本武道館で開催し、翌年世界ツアーを完遂。25年7月にはメジャーデビューシングルを発売し、初の日本ツアーを開催した。今夏からスタートする初の全国Zeppツアーのチケットは即完売する人気ぶりを見せている。
イベントでは、凛花が「（ステージの前にある）ガンダムに負けないように頑張ります！」と元気にあいさつする中、ライブではボカロP・てにをは氏が作詞・作曲・編曲を担当した表題曲「ホラークイーン」のほか、同氏が手がけたファントムシータの代表曲「ゾクゾク」、さらに同シングルのカップリング曲でテレビアニメ『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』のエンディングテーマ「もーいーかい？」をパフォーマンス。
あす発売を控える「ホラークイーン」は、現在のファントムシータを体現した楽曲であり、グループの集大成と言える一曲。最初と最後の2回披露され、集まったファンを大いに盛り上げた。
イベント終盤には、Adoからサプライズでコメントが到着。高難易度の表題曲について「曲を聞き込んで自分でも歌ってみた時に『なんて難しいんだ』って思いました。それを歌って踊れるメンバーってすごいなと思います」と4人を称えた。
また、Adoが7月4日・5日に神奈川・日産スタジアムで開催する『Ado STADIUM LIVE 2026「Ao」』にて、ファントムシータがオープニングアクトを務めることも発表。会場のファンが沸く中、メンバーたちも「ありがとうございます！」と喜ぶ。日産スタジアムという大舞台に、美雨がメンバーを代表して「本当に恐縮なんですが、この機会をいただけたからには、たくさん曲を届けてファントムシータの良さを皆さんに知っていただきたいと思います！」と意気込みを語った。
【ライブ写真】お台場でリリイベを開催したファントムシータ
ファントムシータは、レトロホラーをコンセプトとして活動するアイドルグループ。2024年には初の単独ライブを日本武道館で開催し、翌年世界ツアーを完遂。25年7月にはメジャーデビューシングルを発売し、初の日本ツアーを開催した。今夏からスタートする初の全国Zeppツアーのチケットは即完売する人気ぶりを見せている。
あす発売を控える「ホラークイーン」は、現在のファントムシータを体現した楽曲であり、グループの集大成と言える一曲。最初と最後の2回披露され、集まったファンを大いに盛り上げた。
イベント終盤には、Adoからサプライズでコメントが到着。高難易度の表題曲について「曲を聞き込んで自分でも歌ってみた時に『なんて難しいんだ』って思いました。それを歌って踊れるメンバーってすごいなと思います」と4人を称えた。
また、Adoが7月4日・5日に神奈川・日産スタジアムで開催する『Ado STADIUM LIVE 2026「Ao」』にて、ファントムシータがオープニングアクトを務めることも発表。会場のファンが沸く中、メンバーたちも「ありがとうございます！」と喜ぶ。日産スタジアムという大舞台に、美雨がメンバーを代表して「本当に恐縮なんですが、この機会をいただけたからには、たくさん曲を届けてファントムシータの良さを皆さんに知っていただきたいと思います！」と意気込みを語った。