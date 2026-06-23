◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 7-3 広島(23日、マツダスタジアム)

広島は巨人とのカード初戦を黒星スタートとなりました。

先発・玉村昇悟投手は3回に浦田俊輔選手の犠牲フライで先制を許すと、続く松本剛選手にタイムリーヒットを浴びてこの回2失点。さらに5回にも松本選手のタイムリーで1点を失いリードを広げられ、玉村投手は5回3失点で降板となりました。

打線は3回、満塁としてから坂倉将吾選手が四球を選び、押し出しで1点を返します。しかし続く満塁のチャンスで小園海斗選手がセンターフライに倒れ、巨人先発・戸郷翔征投手を攻略できません。

7回には3番手・郄太一投手が連続タイムリーを浴びて一挙4失点し、リードを6点まで広げられました。それでもその裏には再び満塁のチャンスを作り、小園選手が追い上げの2点タイムリー。しかし代打・石原貴規選手が船迫大雅投手の前に三振に倒れて、追撃のチャンスでたたみかけられませんでした。

4点を追う8回と9回は巨人リリーフ陣に封じられて敗戦。広島は連勝が2でストップしました。