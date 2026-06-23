【最後にスカッと！】私を「恋愛対象外」と大勢の前で笑いものに...最低なイケメン同期に、主人公が【まさかの反撃】！？

読者から寄せられた実体験エピソードをご紹介！地味な容姿を理由に、ひそかに片思いしていた同期から大勢の前で酷い言葉を投げつけられた主人公。悔しさをバネに本気の自分磨きを決意した彼女に、驚きの展開が訪れるのでした。

当時の私は、自分の容姿に自信が持てず、どこか地味で冴えない毎日を送っていました。そんな私にも、密かに思いを寄せている社内のイケメン同期がいたんです。

しかしある日、彼はオフィスのみんなが見ている前で、私の外見を笑いながら見下してきました。

「お前なんか絶対に恋愛対象外だから」

そう言われ、周囲からもクスクスと笑い声が。悔しさと恥ずかしさで涙が止まらず、私はこのままでは終わらせないと心に誓いました。