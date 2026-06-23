【12星座別♡恋占い】今月の彼の気持ち＆恋愛運は？《6月23日〜7月22日》

「好きな人ができた…！」「どうやってアプローチをするのが正解？」そんな恋する乙女たち必見。今話題の占星術師・miraimikuさんに、6月23日〜7月22日の恋愛運を占ってもらいました！彼の星座をチェックして、あなたの恋を叶えちゃおう♡

Check! おひつじ座の彼（3/21〜4/19） 「話しやすい雰囲気」を最大限に演出してみて 恋愛モードというより、気軽に連絡をとったり遊びに誘ったり、カジュアルにつきあえる相手を求めているみたい。とにかく「話しやすい雰囲気」を最大限に演出してみて。

Check! おうし座の彼（4/20〜5/20） 一緒にいて落ち着く女性になって♡ 今期の彼は、いつも以上に堅実モード。華やかさよりも一緒にいて落ち着く女性を求めているみたい。金銭感覚があうかどうかなど、かなりシビアに見ているかも。

Check! ふたご座の彼（5/21〜6/21） わかりやすいリアクションで彼の目を引いて♡ なにに対してもエネルギッシュになる時期。気になる相手には自分から連絡したり、誘ったりするはず。駆け引きはせず、わかりやすいリアクションで彼の目を引いて♡

Check! かに座の彼（6/22〜7/22） さりげない気遣いが彼の心に刺さりそう ひとり時間で充電したいモードな彼。表面上は元気そうに見えても、かなり疲れているみたい。今は無理に距離を詰めていくより、さりげない気遣いが彼の心に刺さりそう。

Check! しし座の彼（7/23〜8/22） 気楽な友だちポジションをキープするのが正解！ 今は恋愛より「みんなで楽しむこと」に気持ちが向いているみたい。まずは気楽な友だちポジションをキープするのが正解かも。仲間内でのあなたの評判もしっかり高めておいて！

Check! おとめ座の彼（8/23〜9/22） そっと寄り添えるコが本命候補に！ 仕事や目標に本気モードで、恋愛は後回しになりがちな時期です。だからこそ、そっと寄り添えるコが本命候補に！今は彼の頑張りを静かに応援してあげて。

Check! てんびん座の彼（9/23〜10/23） 色気で迫るより面白さで勝負してみて！ 今期の彼は、変化や刺激を求めているので、新しさや驚きが必要みたい。色気で迫るより面白さで勝負してみて。遠出のデートやサプライズ的な演出も、大喜び間違いなし！

Check! さそり座の彼（10/24〜11/22） さりげないボディタッチも恋への導火線に♡ あたりさわりのない表面的な話より、立ち入った話がしたい時期。彼がプライベートな質問をしてきたら脈ありサインかも。さりげないボディタッチも恋への導火線になります♡

Check! いて座の彼（11/23〜12/21） 積極的な好き好きアプローチが効果的♡ ハンター気質な彼が、今期は珍しく受け身なとき。自分に好意を寄せてくれた人に恋心を抱きやすいので、今がチャンス！積極的な好き好きアプローチが効果的です♡

Check! やぎ座の彼（12/22〜1/20） 神経質になっている彼を癒してあげて！ 心身ともにお疲れモードみたい。神経質になっている彼を癒してあげて。リフレッシュ法を提案したり、マッサージや手料理を振る舞ってあげたりすると喜んでくれそう。

Check! みずがめ座の彼（1/21〜2/18） とことん可愛く、とびきり甘い言葉を投げかけて♡ 恋したい願望が急上昇！彼を落としたいなら、オトナな振る舞いや遠回しな表現は逆効果。とことん可愛く、とびきり甘い言葉を投げかけて。ワガママも大歓迎してくれます。

Check! うお座の彼（2/19〜3/20） 家庭的な一面を見せるのも好印象に♡ 今は刺激より安心感を求めているみたい。恋愛でも、明るさや華やかさより、一緒にいてホッとできる穏やかな相手に惹かれる時期。家庭的な一面を見せるのも好印象に♡