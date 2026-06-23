◆第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル）＝６月２３日、函館競馬場

オープン昇級初戦で重賞に初挑戦するイガッチ（牡４歳、栗東・笹田和秀厩舎、父リアルスティール）が、好気配を漂わせている。６月１日に函館競馬場へ早めの入厩。笹田助手は「環境にも慣れて、気候も涼しいので馬は元気です。順調に調整できています」とうなずく。

１週前追い切りは函館・Ｗコースで５ハロン６５秒２―１２秒７をマークした。「しっかり負荷をかけて追い切って、素軽さが出たと思います」と理想通りの上昇カーブを描いている。

前走のセンテニアル・パークＳ（４月２６日、京都・芝１８００メートル）は１分４３秒７のコースレコードで勝利。今回はコーナー４つ、小回り、洋芝と条件は大きく異なるが、同助手は「もともと小回りが得意な馬で、前走が驚かされました」と舞台を歓迎する。勢いもあり条件も良い。あとは相手関係のみだ。「メンバーは強くなりますが、ここでどんな競馬ができるか楽しみです」と期待は大きい。２歳未勝利戦（１着）以来、約２年ぶりとなる函館の地で、進化した姿を披露する。