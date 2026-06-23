女子プロゴルフでツアー通算７勝の佐伯三貴（４１）が２３日に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルやインスタグラムを更新し、第１子妊娠を報告した。

「佐伯三貴から皆様へ大切なご報告」と題した動画をアップし「今回はちょっと皆さんにお伝えすることがありまして。この度わたくし、ちょっと恥ずかしいのですが、新しい命を授かりまして。ようやく安定期に入ったかなという時期で、いまこの動画を撮っているんですけれども」と第１子妊娠を発表した。

「ほんと、もう４０過ぎてますし、高齢出産ということもあって」と穏やかな表情。ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルは続けていく予定だと伝えた。スタッフから「うれしいですね」と祝福されると、「そうですね、もう無理かなと思ってたので良かったなと思います」と喜んだ。

体調について聞かれると「ちょうどつわりを抜けたかな、ぐらいなんですけど。自分では若いつもりなんですけど、先生から言うと高齢出産らしいので。あの、あんまり無理はするなという感じなんですけれども」と語った。

インスタグラムでも改めて報告。「ＹｏｕＴｕｂｅでもご報告させていただきました通りこのたび、新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と伝え、赤ちゃんが写ったエコー写真を披露。「現在、安定期を迎え、体調と相談しながら日々を過ごしております」という。

「初めてのことばかりで戸惑うこともありますが、お腹の中で成長してくれている小さな命に喜びを感じながら、一日一日を大切に過ごしていきたいと思います。今後も体調を最優先にしながら、できる限りで活動を続けてまいりますので、温かく見守っていただけますと幸いです。これからもどうぞよろしくお願いいたします」とメッセージを寄せた。

佐伯は２０２５年４月に結婚を発表。お相手については「この度かねてよりお付き合いしていた方」と説明。同年６月１日にアップされたボートレース宮島のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに佐伯が出演し、お相手はボートレーサーの森照夫（３７）であることを公表した。