◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島３―７巨人（２３日・マツダスタジアム）

巨人の７回の攻撃にチーム全体の走塁意識の高さが凝縮されていた。

３―１と２点リードで２死走者なし。打席に９番・投手の戸郷が入った。ここで広島の高が制球を乱して四球。思わぬ形で走者が出塁した。

続く１番・浦田が三塁線を破る安打。左翼・ファビアンが回り込んで処理したが、戸郷は二塁を回って三塁に激走した。ファビアンが三塁送球も足からスライディングしてセーフ。浦田も二塁に進み二塁打となった。戸郷が二塁で止まっていれば浦田は単打だった。６回１０５球を投げていて７回も続投予定の戸郷の積極的な走塁に、ベンチの橋上監督も拍手を送った。

松本が四球で満塁となり３番・泉口が左中間に走者一掃の適時二塁打。ここでも中堅・大盛がフェンスに到達する前に捕球して返球したが、一塁走者の松本は最初から本塁を狙っていたような躍動感あふれる走塁で生還し、打者走者の泉口も本塁送球の間に三塁に進塁。続くダルベックの左前適時打で７点目のホームを踏み７―１となった。

キャンプから掲げてきた積極的に一つでも先の塁を狙う姿勢。投手の戸郷も実践したのは、チーム全体で徹底的に意識を高く持っている証しと言えるだろう。

戸郷は７回に続投し、１死満塁のピンチを作って１２０球で交代。球審に投手交代を告げた橋上監督代行はベンチに下がらず、戻ってくる戸郷をベンチ前で出迎えて力投をねぎらった。チーム全体で一つになって戦っていることが伝わってくる場面だった。救援陣も２点は返されたが、この回は高梨、船迫と小刻みにつないでリードを守った。

野手だけでなく投手もアグレッシブな走塁を見せた巨人。勝利への執念が相手を上回った。（片岡 優帆）