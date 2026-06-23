◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島３―７巨人（２３日・マツダスタジアム）

巨人が広島に競り勝ち、首位タイに浮上した。打っては１番・浦田＆２番・松本剛の「ウラマツ」コンビが躍動し３回に２点を先制。７回には「ウラマツ」がつないだ２死満塁から、３番・泉口友汰内野手が走者一掃の二塁打を放って試合を決めた。先発の戸郷翔征投手が鬼門のマツダスタジアムで７回途中まで自己ワーストタイの６四死球ながら３失点と粘って今季４勝目。同球場では昨季４登板で０勝３敗、防御率９・３１と打ち込まれていたが、２年ぶりの白星を手に入れた。阪神がヤクルトに逆転負けしたため、ゲーム差なしで首位に並んだ。

鮮やかな先制劇だった。０―０の３回に相手の失策も絡んで無死一、二塁としてから、戸郷が一塁線ギリギリに送りバントを決め１死二、三塁に。ここで１番・浦田が打席へ。高め１４３キロ直球にうまく合わせ、飛距離十分の中犠飛を打ち上げた。「戸郷さんがいいバントを決めてくれたおかげで、いい流れに乗っていけました。気持ちで外野までもっていきました」と気合十分の一打で１点を先取すると、ＢＳ朝日で解説を務めている長野久義氏＝巨人編成本部参与＝も「最高の仕事じゃないかと思います」と称賛した。

これで終わらない。２死二塁となり、続く２番・松本が２球目のカーブを左前に運び「いい流れで先制できたので、その流れに乗っていけました」。頼れるマツゴーは５回にも２死一、二塁から２打点目となるタイムリーをしぶとく左前へ運んだ。直近１０試合中９戦で１、２番で先発出場している「ウラマツ」コンビ。攻守に２人で躍動する姿が定着してきた。

イケイケドンドン！ ３−１の７回。２死から戸郷が四球を選ぶと、浦田が二塁打、松本剛が四球でつないで満塁に。ここで１か月ぶりに３番スタメンに抜擢された泉口が左中間を破るダメ押しの３点二塁打を放った。さらにダルベックにもタイムリーが飛び出し、この回４得点で一気に試合の流れを決めた。

先発の戸郷も苦手なマツダで奮投した。得意のフォークが冴え２回までに３奪三振。３回に２死から初安打となる二塁打を浴び、ここから四球→死球→押し出し四球と制球を乱したが、なおも満塁から小園を中飛にねじ伏せ、追加点は許さなかった。ただ、味方の猛攻でリードが６点に広がった７回裏に１死満塁のピンチを招いたところで降板。２番手・高梨が小園に２点打を浴びて結局、６回１／３を３失点となった。「大量リードをもらったのに回の途中でマウンドを降りてしまった事は反省点です」。６四死球は自己最多タイ。それでも、マツダでは一昨年９月１２日以来となる白星で、今季４勝目（１敗）を手に入れた。

２１日の中日戦（東京ドーム）では３−０の８回から、守りのミスもあり大勢投手がまさかの４失点（自責０）で痛恨の逆転負け。今季フル回転を続けてきた大勢はこの日、疲労を考慮されベンチ外となったが、リリーフ陣が意地を見せた。８回は中川が無失点。４点リードの９回は田中瑛斗が登板も、１死後に一塁・ダルベックの悪送球で走者を許すと、小園の打ち取ったフライを左翼・佐々木がスライディングキャッチしたかに見えたが、広島のリクエストでアウトの判定が覆って１死一、二塁で試合再開に。ここで橋上監督代行はマウンドにマルティネスをマウンドに送り込んだ。

そして守護神はベンチの期待に応え、たった１球で代打・佐々木泰を遊ゴロ併殺に仕留め２１セーブ目を挙げた。阪神がヤクルトに逆転負けしたため、首位タイに浮上した。