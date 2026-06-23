【12星座別】今月の恋愛運♡ 6月23日〜7月22日の運勢は？
6月23日〜7月22日のあなたの運勢は？今話題の占星術師・miraimikuさんが、全体運と恋愛運、ラブラッキーデーを占います！あなたの幸せと恋を叶えるアドバイス、必見です♡
【おひつじ座】3/21〜4/19生まれ
じっくり、でも確実に距離が縮まっていく恋愛運。派手な展開より、自然な流れが今期のラブパターン！
【おひつじ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 6月23日〜7月22日の運勢は？
【おうし座】4/20〜5/20生まれ
会話のテンポが恋を左右しそうな星回り。こまめな連絡から恋に進展しちゃうかも♡
【おうし座】今月の恋愛運＆全体運♡ 6月23日〜7月22日の運勢は？
【ふたご座】5/21〜6/21生まれ
フリーの人は、ノリや勢いだけで近づいてくる相手には注意。堅実な恋を見極めるとき！
【ふたご座】今月の恋愛運＆全体運♡ 6月23日〜7月22日の運勢は？
【かに座】6/22〜7/22生まれ
自分主導で恋を進めたいとき。積極的な行動でモテ運急上昇♡
【かに座】今月の恋愛運＆全体運♡ 6月23日〜7月22日の運勢は？
【しし座】7/23〜8/22生まれ
水面下で静かに恋が育まれていく暗示。あいまいな関係を無理に進めるのはNG！
【しし座】今月の恋愛運＆全体運♡ 6月23日〜7月22日の運勢は？
【おとめ座】8/23〜9/22生まれ
友だち以上恋人未満みたいな距離感に、恋の種が隠れています。素の自分でいられる彼が恋人候補かも♡
【おとめ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 6月23日〜7月22日の運勢は？
【てんびん座】9/23〜10/23生まれ
尊敬から恋が育まれていくとき。お互いの夢を応援しあえたり、刺激を与えあえる関係をめざしてみるのが長続きの秘訣♡
【てんびん座】今月の恋愛運＆全体運♡ 6月23日〜7月22日の運勢は？
【さそり座】10/24〜11/22生まれ
予想外な彼との恋が始まる可能性大！今期は共通点や親近感より戸惑いが恋のサインです。
【さそり座】今月の恋愛運＆全体運♡ 6月23日〜7月22日の運勢は？
【いて座】11/23〜12/21生まれ
物事が進み始める激動の恋愛運♡ 本音を伝えることが大事なタイミング。
【いて座】今月の恋愛運＆全体運♡ 6月23日〜7月22日の運勢は？
【やぎ座】12/22〜1/20生まれ
運命的な出会いや気になっていた人との関係が進展する可能性大！気になる彼との進展には積極的なアピールが◎。
【やぎ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 6月23日〜7月22日の運勢は？
【みずがめ座】1/21〜2/18生まれ
やらなければならないことが山積みで、なかなか恋愛モードになりにくい空模様。自分自身をいたわって。
【みずがめ座】今月の恋愛運＆全体運♡ 6月23日〜7月22日の運勢は？
【うお座】2/19〜3/20生まれ
今期のラブ運No.1♡ 特に7月上旬までは絶好調！
【うお座】今月の恋愛運＆全体運♡ 6月23日〜7月22日の運勢は？
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni