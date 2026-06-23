女優・吉岡里帆の和服姿が注目を集めている。

２３日に自身のインスタグラムを更新し、「２０２７年放送．『デンジャラス』 上白石萌歌さん、宇野祥平さん、片岡凜さん、井上祐貴 さん、芋生悠さん、菅原大吉さんと大好きで心強い方達が新キャストに発表されました」と書き出した吉岡。

緑豊かな和風庭園を背景に、淡い緑色の着物を身にまとい、蝶をモチーフにしたかんざしを紙に挿した、横顔のショットの美しさが話題を呼んだ。

また、「メインライター長田育恵さんに加え、脚本家さんも米内山陽子さん、高羽彩さん、松本優紀さんと素晴らしい方々が新しく集まって下さいました。 音楽は三宅純さんがデンジャラスな世界を彩って下さいます。」とつづり、「２０２７年１月まで楽しみに待って頂けたら嬉しいです かなり危険でディープな作品になる予感…」と作品の完成に期待を寄せた。

この投稿には「ひゃあああ美しすぎて」「ぐわぁ可愛いすぎます刺さる」「大人な雰囲気全開ですね」「お美人………っ！」「本当に１月が待ち遠しすぎます！」といった声が寄せられている。