◇プロ野球 セ・リーグ 巨人 7-3 広島(23日、マツダスタジアム)

巨人は広島2連戦の初戦に勝利しました。

打線は3回に広島先発・玉村昇悟投手から1アウト2、3塁のチャンスを作り、浦田俊輔選手の犠牲フライと松本剛選手のタイムリーで2点を先制。5回には松本選手が2打席連続タイムリーを放ち得点を重ねます。

先発・戸郷翔征投手は2回までに3三振を奪うなど広島打線を無安打に封じます。3回は満塁からこのイニング3つ目の四死球を与え、押し出しで1失点するも後続を断ちました。

2点リードの7回表には打線が奮起。2アウト満塁から泉口友汰選手がセンターへ走者一掃の3点タイムリー2ベースを放てば、ダルベック選手もタイムリーで続き3&4番の連続タイムリーで一挙4点を加えます。

戸郷投手は直後の7回裏に1アウト満塁のピンチを招いて降板。2番手・高梨雄平投手が小園海斗選手に2点タイムリーを許したため、この試合は6回1/3で120球を投げ3失点でした。

その後7回2アウト満塁のピンチは船迫大雅投手が抑えると、最後は4点差の9回1アウト1、2塁から登板したマルティネス投手が反撃を1球で断ち切って勝利。戸郷投手が4勝目を手にしています。