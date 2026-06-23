自民党の派閥のパーティー券をめぐる裏金事件で、東京地裁は23日、5年分の収支報告書に虚偽の記載をした罪に問われた元参議院議員の大野泰正被告に罰金60万円の有罪判決を言い渡しました。一方で、起訴内容のうち4年分については無罪としました。この判決の意味について、日本テレビ社会部・検察担当の茺崎青也記者が解説します。

■自民党“裏金”事件 大野被告が問われた罪は

──大野元議員はどういった罪に問われているのでしょうか。

事件は、自民党の派閥が行うパーティーをめぐって起こりました。

大野被告の所属する、旧安倍派所属議員に、パーティー券の販売ノルマを課してノルマを超えた分は議員側にキックバックしていたのですが、大野被告はそのカネを「収支報告書」に収入として記載していなかったことが罪に問われています。

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記載していなかったのは、2018年から2022年分としてキックバックされたおよそ5100万円。これまで一貫して無罪を主張し続けていました。

自民党の派閥のパーティー券をめぐる、いわゆる“裏金事件”では、2023年の末に東京地検特捜部が捜査に乗り出し、これまでに派閥の担当者、国会議員や秘書、あわせて12人が立件され、有罪判決を受けるなどしています。

一連の事件をめぐって議員だった本人について、“公開の法廷”で判断が示されるのは大野被告がはじめてで、注目されていました。

■裁判の争点…「寄付金」か「預かり金」か

──今回の裁判の争点を改めて教えてください。

争点の1つとなったのが、キックバックがそもそも収支報告書に記載が必要な“収入”といえるかどうかです。

検察側は、派閥からのキックバックは寄付金に当たり、収支報告書に記載が必要な“収入”であったと指摘しているんです。一方で、大野被告側は、“預かり金”と認識していたとし、大野被告自身も「いつでも返せるようにと思っていた」などと主張していました。

──裁判所はどう判断したのでしょうか。

東京地裁は23日の判決で「派閥側は預かり金との説明をしたことはなく、大野被告からは派閥に対し、預かると伝えたことはなかった」などとして、検察の主張通り“キックバックは寄付金に当たる”と判断しました。

■大野被告「有罪」と「無罪」の分かれ目は？

──寄付金と判断されたのにすべてが有罪ではなく、「有罪」と「無罪」になぜ分かれたのでしょうか。

その点ですが、東京地裁は、2018年から2021年分の4年分については「無罪」、2022年分については「有罪」と結論付けました。

判断の分かれ目となったのが、大野被告が秘書と共謀して、収支報告書にウソの記載をしたかどうかです。

大野被告はこれまでに、「虚偽記載に関与したことは一切ない」と共謀を否定しています。一方の検察側は、「キックバック分が記載されていないことを認識しながら修正を加えなかった」などと共謀が成立すると指摘していました。

■2022年分に共謀があったと認定した理由は

東京地裁は判決で、「無罪」とした2021年より前の4年分については、「キックバックを記載しないことについて、大野被告と秘書で意思連絡があったとはいえない」などとして、共謀は“認められない”としました。

──そちらは「無罪」だったわけですが、2022年分はなぜ「有罪」になったのでしょうか。

2022年分については、裁判所は大野被告と秘書の共謀を認めたんです。

元秘書がこれまでの裁判で「勉強会の売り上げという別の項目に付け替えて計上すると大野被告に報告し、了承してくれていると思った」などと供述しているんです。裁判所も十分に信用できるとして2人に共謀があったと認定しました。

こうした証言をもとに東京地裁は「記載しないための方策についてやり取りがされている」として共謀が認められると判断し、2022年分に関して、罰金60万円の有罪判決を言い渡しました。

■大野被告 一部有罪となったことに「遺憾に思う」

──どちらの主張も認められなかったかたちになったかと思いますが、裁判後の反応はどうだったのでしょうか。

大野被告は判決後に会見を開き、「大半の部分で理解をいただいた」と判決を評価しましたが、一部有罪となったことについては、「遺憾に思う」と述べました。

今後、大野被告、検察側それぞれが2週間以内に控訴するかが注目されます。