レースアンバサダーの阿比留あんなさんが、週刊SPA!6月23・30日合併特大号（扶桑社）のグラビア企画「メルヘンか、小悪魔か」に初登場しました。



【写真】横顔も美しい阿比留あんなさん

SUPER GT、SUPER FORMULA、スーパー耐久シリーズなどで活躍する阿比留さん。サーキットで見せる華やかな存在感に加え、今回のグラビアでは新たな一面を披露。



テーマは「メルヘンか、小悪魔か」。誌面では、艶やかな小悪魔感ある表情を見せる一方、カプセルトイやキャラクターグッズが好きという意外な素顔も。メルヘンでかわいいところがダダ漏れなギャップが魅力です。



同号の表紙と特別付録「夏さきどりフォトブック」には、コスプレイヤーのえなこさんが登場。「美女地図」には元SKE48の江籠裕奈さん、「グラビアン魂」には三田悠貴さん、「推し撮」には花咲楓香さんが出演し、誌面を彩っています。（撮影／土山大輔（TRON） ヘアメイク／新井祐美子 スタイリング／米丸友子）



【阿比留あんなさんプロフィール】

1996年大阪府生まれ。SUPER GT、SUPER FORMULA、スーパー耐久シリーズでレースアンバサダーとして活動。『Gヘルスケア』（TBS）レギュラー。最新情報はX（@anna_abirun）