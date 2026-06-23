「RAV4」サイズで使い勝手も良い「個性派SUV」

ステランティスジャパンは2026年2月12日、プジョーのCセグメント5人乗りSUV「3008」シリーズに、新たなBEV（バッテリーEV：電気自動車）モデル「E-3008」を追加しました。

E-3008最大の特徴は、新開発プラットフォーム「STLA-Medium」の採用により実現した73kWhの大容量バッテリーです。

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床下にフラット配置することで重量バランスを最適化し、低重心化による安定した走りにも貢献しています。一充電での航続距離はWLTCモードで604km、JC08モードでは651kmと、ロングドライブでも充電を気にせず走れる余裕ある性能を実現しました。

パワートレインは最高出力157kW（213馬力）、最大トルク343Nmを発揮します。

静粛性に優れた電動モーターならではのスムーズかつ力強い加速感は、E-3008の大きな魅力のひとつです。

充電性能も実用的です。最大160kWの急速充電に対応しており、150kW級の充電器を使用すれば約30分でバッテリー残量20%から80%まで充電できます。

また、寒冷地での充電効率を高めるバッテリー予熱機能も備えており、冬場の利便性にも配慮されているのも大きな特徴です。

ボディサイズは全長4565mm×全幅1895mm×全高1665mm。日本車で比べると、トヨタの人気SUV「RAV4」（全長4600mm×全幅1855mm×全高1685mm）に近いサイズ感で、都市部などでも扱いやすい大きさといえるでしょう。

ファストバックという流麗なフォルムを持ちながら、荷室容量は通常時520リットル、後席を倒した状態では最大1480リットルを確保しており、日常使いから旅行まで幅広いシーンに対応します。

エクステリアはハイブリッドモデルから一部意匠を変更し、E-3008専用デザインのホイールや塗装仕上げのホイールアーチ、専用リアバッジによって独自の存在感を放つ一台です。

インテリアには最新の「PEUGEOT Panoramic i-Cockpit」を搭載しています。

21インチの大型パノラミックカーブドディスプレイがゆるやかな弧を描くように配置され、視認性と未来的な造形を高次元で両立。ダッシュボード中央に設けられた「i-Toggles」では、よく使う機能を最大10個までショートカットキーとして登録でき、直感的な操作が可能です。

さらに、生成AIの「ChatGPT」を統合した最新のインフォテインメントシステムも搭載し、車内での情報活用や操作の快適性を高めています。

シート中央部に上質なアルカンターラ素材を採用し、上品な仕上がりとしっかりとしたホールド感を両立しています。

フロントシートヒーターも標準装備されており、快適性への配慮が随所に感じられる内装です。また、ステアリングパドルで3段階に調整できる回生ブレーキも搭載し、走行シーンに合わせた運転が楽しめます。

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E-3008に設定されるグレードは「GTアルカンターラパッケージ」の1グレードで、車両価格（消費税込）は760万円です。国からの補助金(令和7年度補正 CEV補助金）は89万円で、このほか地方自治体によってもさらに補助金が交付されることがあります。

流麗なスタイルに圧倒的な航続距離、最新のデジタル体験を備えたE-3008は、電動SUVの新たな価値基準を示すモデルといえるでしょう。