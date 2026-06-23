2歳の娘を育てる20歳母が再婚。一方、別れた夫の婚約者の遺体が発見される…真犯人の正体とは！？
6月23日（火）に放送した火曜エンタ「㊙衝撃ファイル【【動物珍ハプニング＆崖っぷちレストラン&悪魔の㊙殺人事件SP】」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】2歳の娘を育てる20歳母が再婚。一方、別れた夫の婚約者の遺体が発見される…真犯人の正体とは！？
台湾の池のほとりで、餌をついばむ二羽の黒鳥。ところがよく見ると、くちばしで咥えた餌を魚たちに分け与えている！なんとも微笑ましい光景だが、実はそこには見た目とは裏腹な理由が隠されていた！
そしてウルグアイでは、酔った男が走行中のバスに飛びつく騒動が発生！しかし、その迷惑行為を一刀両断する人物が現れる。
動物の面白ハプニングから、思わぬ事故まで世界で撮られた決定的瞬間を大公開！
24時間で経営が悪化したレストランを立て直すカリスマシェフ、ゴードン・ラムゼイ。世界に名を轟かせる天才シェフだ！今回、再生に挑むのはニュージャージー州にある老舗イタリアンレストラン。
料理の味は最悪。オーナーの長男の横暴な言動や非常識な接客。さらに長男とシェフの弟は責任を押し付け合い、従業員の士気もどん底まで落ちていた。果たして、ラムゼイはレストランを再生させる事は出来るのか！
2歳の娘を育てる20歳のシェリーは、再婚相手と穏やかな日々を送っていた。
一方、別れた元夫も婚約者と新たな人生を歩み始めようとしていた。
そんな矢先、元夫は婚約者とともに失踪。やがて、婚約者の遺体が発見され、元夫に疑惑の目が向けられる。
警察は、事件解決の突破口となる決定的な証拠を発見。それは、事件当日の出来事を克明に記録していたテープレコーダーだった！果たして、真犯人の正体とは！「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
高橋英樹 鈴木紗理奈 朝日奈央
ナレーター
槇大輔 三石琴乃
声の出演
小山力也 佐藤せつじ 清水理沙 藤真秀 合田絵利
うすいたかやす 西田紘二
TVer番組ページ
「火曜エンタ」公式HP
【動画】2歳の娘を育てる20歳母が再婚。一方、別れた夫の婚約者の遺体が発見される…真犯人の正体とは！？
忍び寄る猫に背後から犬＆犬出し抜く㊙ガチョウ
台湾の池のほとりで、餌をついばむ二羽の黒鳥。ところがよく見ると、くちばしで咥えた餌を魚たちに分け与えている！なんとも微笑ましい光景だが、実はそこには見た目とは裏腹な理由が隠されていた！
そしてウルグアイでは、酔った男が走行中のバスに飛びつく騒動が発生！しかし、その迷惑行為を一刀両断する人物が現れる。
動物の面白ハプニングから、思わぬ事故まで世界で撮られた決定的瞬間を大公開！
天才シェフVS傲慢オーナー！気弱な料理長が覚醒㊙大胆改革どうなる？
24時間で経営が悪化したレストランを立て直すカリスマシェフ、ゴードン・ラムゼイ。世界に名を轟かせる天才シェフだ！今回、再生に挑むのはニュージャージー州にある老舗イタリアンレストラン。
料理の味は最悪。オーナーの長男の横暴な言動や非常識な接客。さらに長男とシェフの弟は責任を押し付け合い、従業員の士気もどん底まで落ちていた。果たして、ラムゼイはレストランを再生させる事は出来るのか！
結婚直前の26歳殺害！復元された音声が㊙真相暴く！
2歳の娘を育てる20歳のシェリーは、再婚相手と穏やかな日々を送っていた。
一方、別れた元夫も婚約者と新たな人生を歩み始めようとしていた。
そんな矢先、元夫は婚約者とともに失踪。やがて、婚約者の遺体が発見され、元夫に疑惑の目が向けられる。
警察は、事件解決の突破口となる決定的な証拠を発見。それは、事件当日の出来事を克明に記録していたテープレコーダーだった！果たして、真犯人の正体とは！「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
高橋英樹 鈴木紗理奈 朝日奈央
ナレーター
槇大輔 三石琴乃
声の出演
小山力也 佐藤せつじ 清水理沙 藤真秀 合田絵利
うすいたかやす 西田紘二
TVer番組ページ
「火曜エンタ」公式HP