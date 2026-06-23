三代目JSB岩田剛典とロサンゼルスやディズニーへ！　全編私服で4都市を案内するフォトガイドブックが登場

三代目 J SOUL BROTHERSのパフォーマーで俳優の岩田剛典が、ファッション誌『otona MUSE』とともにアメリカ・カリフォルニア州を案内するフォトガイドブック『otona MUSE特別編集 カリフォルニアに恋して starring 岩田剛典』が、6月26日に宝島社より発売される。

【写真】ロサンゼルス、サンディエゴなどで撮影されたカット

本書は、日本旅行業協会（JATA）の海外旅行アンバサダーも務める岩田が、ロサンゼルス、アナハイム、サンディエゴ、パームスプリングスの4都市を巡るフォトガイドブック。ロードムービーのように撮り下ろした写真を通じて、現地のグルメ、スポーツ、カルチャー、大自然までを紹介する。

誌面はすべて岩田の私服で構成され、スタイリングも本人が手がけている。あわせて、今回の旅で感じたことや、自身にとっての旅についてのインタビューも収録される。

ロサンゼルスでは、ドジャースタジアムでの野球観戦、グリフィス・パークの大自然と夕景、アートに触れられるホテルなどを紹介。アナハイムでは、レトロモダンなフードマーケットや洗練されたリゾートとともに、ディズニーランド・リゾートを取り上げる。サンディエゴでは、メキシコ文化が息づくオールド・タウンや太平洋を望む海岸線、クラフトビールとメキシカン料理を案内。パームスプリングスでは、かつてハリウッドスターたちが愛したリゾート地として、砂漠を駆け抜けるジープツアーなどの体験を収めている。

岩田剛典は1989年3月6日生まれ、愛知県出身。三代目 J SOUL BROTHERSのパフォーマーとして活動するほか、俳優、ソロアーティストとしても活動を展開している。2025年から2026年にかけては初のアジアツアーを開催している。

■岩田剛典コメント（本文中より抜粋）訪れた4つの都市は、それぞれが全く違うキャラクターを持っていて、どこも最高でした。ロサンゼルス自体はこれまでに5回ほど訪れていますが、今回巡ったパームスプリングスやサンディエゴは自分にとって全く未知の場所だったので、カリフォルニアの新しい側面に出会えることが、出発前からとても楽しみでした。旅の素晴らしいところは、普段の生活では交わることのない、全く異なる業種の方々と出会える点。今回も彼らと対話を重ねる中で、自分にはなかった新しい視点や、ハッとするような発想をもらう瞬間が何度もありました。そうしたインスピレーションを得ることこそが、自分が旅に出る最大の理由かもしれません。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）