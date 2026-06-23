株式会社メルカリは、OpenAIが提供する「Apps in ChatGPT」において、「メルカリ」公式アプリの提供を6月23日より開始したことを発表した。

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本アプリにより、ChatGPT上で会話するだけで「メルカリ」の商品を検索したり、出品説明文の下書きを作成することが可能になる。利用には、ChatGPTのアプリ一覧から「メルカリ」を選択し、接続する必要がある。

「メルカリ」に出品される商品は、一つひとつ状態や価格が異なる一点ものが大半で、出品物の約8割が型番やJANコードなど既存カタログとの紐づけができない商品だという。「キーワードが思いつかない」「条件をうまく絞り込めない」といった検索面の課題や、「説明文に何を書けばいいかわからない」といった出品面の課題に応えるかたちで、今回のアプリが開発された。

商品検索機能では、「予算5,000円でキャンプ用品を探して」「サッカーが好きな幼稚園児の男の子への誕生日プレゼントを見つけて」といった、買うものが具体的に決まっていない相談からもAIが文脈を汲み取り、約2,300万人のユーザーが出品した商品の中から提案する。日本語だけでなく多言語での商品検索にも対応している。

出品下書き作成機能では、商品情報を伝えるだけで、AIがタイトル・カテゴリー・商品説明などを自動生成し、出品の下書きを作成する。複数商品の下書きを一括で作成することも可能で、「メルカリ」内の類似商品の価格を参考に、AIが出品価格の目安を提案する機能も備える。

本アプリには、2026年1月に公開された、AIから「メルカリ」の各種機能を呼び出すための接続基盤「Mercari MCP（Model Context Protocol）」が活用されている。メルカリは2025年7月より“AI-Native”という方針のもと、AIを前提にした顧客体験の再設計を進めており、「ChatGPT」に限らず、さまざまなAIサービスから「メルカリ」の機能を呼び出せる汎用的な接続基盤の構築を推進している。今後も対応機能の拡充を目指すとしている。（文＝リアルサウンド編集部）