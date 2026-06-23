＜元カレはストーカー？＞新事実「俺もハガキ届いたよ」私以外の同級生にも送ってた？【第4話まんが】
私はヨシミ（40代）。旦那ケンタ（40代）と結婚して子どももいるのですが、数年おきに高校の同級生で元カレのマサユキ君（40代）からハガキが実家に届くことが気がかりでした。今回のハガキで驚愕したのは、マサユキ君の現住所が、引っ越しをした今の私の家のすぐ近くということです。その後、タイミングよく高校の同窓会のお知らせが届いたので……。他の人にもマサユキ君からハガキが届くのか、この機会に聞いてみようと思います。
私は思い切って、同級生たちに聞いてみました。 マサユキ君からハガキが届くのは、私だけなのかどうか知りたかったのです。
私は同級生から聞きながら、マサユキ君からハガキが届くタイミングが、自分ととてもよく似ていることに気づきました。
他の同級生のもとにもマサユキ君からハガキが届いていたのです。
マサユキ君は遅れて同窓会に現れました。同じように歳をとってはいますが、当時の穏やかな印象のマサユキ君でした。
マサユキ君としばらく雑談をして、なんの気なしに手が目に入ったのですが、左手の薬指には指輪をしていたのです。
同窓会へ行ってみると、マサユキ君は来ていませんでした。そこで、ハガキのことを友だちに聞いてみると、ハガキが届いた人の共通点はマサユキ君と仲がよかったこと。そう話しているうちに、ちょうどマサユキ君が会場に到着しました。私は思い切って、ハガキを送ってきた目的を聞いてみることにしたのです。マサユキ君はいったいどんな気持ちで、何が目的でハガキを送っていたのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか
私は思い切って、同級生たちに聞いてみました。 マサユキ君からハガキが届くのは、私だけなのかどうか知りたかったのです。
私は同級生から聞きながら、マサユキ君からハガキが届くタイミングが、自分ととてもよく似ていることに気づきました。
他の同級生のもとにもマサユキ君からハガキが届いていたのです。
マサユキ君は遅れて同窓会に現れました。同じように歳をとってはいますが、当時の穏やかな印象のマサユキ君でした。
マサユキ君としばらく雑談をして、なんの気なしに手が目に入ったのですが、左手の薬指には指輪をしていたのです。
同窓会へ行ってみると、マサユキ君は来ていませんでした。そこで、ハガキのことを友だちに聞いてみると、ハガキが届いた人の共通点はマサユキ君と仲がよかったこと。そう話しているうちに、ちょうどマサユキ君が会場に到着しました。私は思い切って、ハガキを送ってきた目的を聞いてみることにしたのです。マサユキ君はいったいどんな気持ちで、何が目的でハガキを送っていたのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・横内みか