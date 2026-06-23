俳優の河合優実（２５）が２３日、都内でナレーションを務める日本語吹替版アニメ映画「モンキービジネス おさるのジョージ著者の大冒険」（８月１４日公開）の外国特派員協会記者会見に登壇した。

河合は「Ｉ’ｍ ｖｅｒｙ ｈａｐｐｙ ｔｏ ｂｅ ｈｅｒｅ（この場に来ることができてうれしい）」とハキハキとした英語であいさつ。日本語に切り替えて、「おさるのジョージ」シリーズについて、「私が子供の頃、２０年ぐらい前はテレビでアニメ版が放送されていたので、それを３姉妹ですごく繰り返し見ていたのを覚えています」と明かした。

ナレーションを務める上で「アニメのナレーターの女性の声もすごく記憶に残っていたし、子供たちをストーリーの中につれていってくれる存在が今回のナレーターの役割かなと思っていた」といい、「どの年齢の人が見ても心地よく映画の中に誘われるようになってほしいと、いつもよりトーンをはっきりと使い分けをしていました」とこだわりを語った。

今作は「おさるのジョージ」「ひとまねこざる」シリーズの生みの親・ハンス＆マーガレット夫妻の波瀾（はらん）万丈な人生をアニメーションで描くドキュメンタリーとなる。