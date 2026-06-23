フリーアナウンサー古舘伊知郎（71）が23日、自身のYouTubeチャンネルを更新。サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会において、一部日本人サポーターが顔に「日の丸」のフェイスペイントをしている件について、私見を述べた。

古舘は、日本代表が活躍しているW杯の話題の流れで「あまりにも日本が勝ってうれしくて、こうガーッと集中して（試合を）見たけども、あの、（顔が）真っ白で日の丸を持つ形で鼻を中心に真っ赤な日の丸で（ペイントして）…っていう日本のサポーター多いじゃん？俺はあれ見てて思ったね。“国旗損壊罪じゃないの？これ？”と思ったもんね」と切り出した。

そして「あんなに応援してるサポーターには申し訳ないよ。申し訳ないんだけど、俺は“国旗損壊罪までいらないんじゃない？外国の国旗をいやしめたり燃やしたりしたら罪っていうのがあんだから、それで、あとは他の法律でとればいい”と思ってるから、そういうほうにサポーターの一途さにそう思っちゃった俺が悪いんだけど」と自身の国旗損壊罪への考えを明確に前置きした上で、日の丸のフェイスペイントについては「明らかに国旗損壊罪じゃないの？顔面の…と思っちゃったりしました」と独自の見方を示していた。