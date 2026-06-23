ミス青山学院大学２０２０準グランプリで、タレント・新田さちかが、サッカー北中米Ｗ杯のチケットを入手した経緯について明かし、反響が寄せられている。

新田は２３日までにインスタグラムを更新し、「さちかさん、今ネットニュースやＳＮＳでバズってますね？ ワールドカップ、ホスピタリティシートで観戦したのうらやましい！ 参考までにどうやってチケット取ったか教えてほしいです」とのファンからの声を紹介。

その上で「沢山ご質問いただいたチケットについて…今回は、ＦＩＦＡ公式のホスピタリティチケットを購入しました！」とし、「詳細な販売ロジックは分からんのやけど、試合が近づいたタイミングで、どのエリアになるか分からん代わりに、ホスピタリティチケットとしては比較的手の届きやすい価格のプラン（しかも、当時の一般席リセール価格よりも安く！）が出ていたんです」と説明。「そのタイミングで購入できたので、友人たち５人でまとまって観戦したよ」とつづった。

「食事の提供や、ＳＵＩＴＥ／ＶＩＰ専用エリアがあったり、普段とは少し違った観戦体験ができました とはいえ、１人９００ドル（約１５万円）」と金額も明かし、「タイミングによってはこんな販売方法もあるみたいやし、これから観戦される方の参考になれば嬉しいです」と記した。

日本代表のユニホームを着用した応援姿もアップし、フォロワーからは「可愛すぎやし楽しそうすぎる」「わぁ、すごい 出費すごいけど、一度は行ってみたいなぁ」「さちかさん笑顔可愛くてお洒落で勝利の女神素敵ですね」などの声が寄せられている。

新田は１９９８年生まれ。石川・金沢市出身。星稜高校卒業後、大学時代に準ミス青山に選出。ＡＢＥＭＡ「ドラ恋」で芸能デビュー。その後、フォトブックを発売し、ＣＭ、映画、ドラマ、低身長モデルの活動、アパレルブランドの立ち上げ、石川県観光大使に就任するなど、活動の幅を広げている。