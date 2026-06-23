21:00
ハンガリー中銀政策金利（6月）
予想 6.0% 前回 6.25%

22:45
米PMI（速報値）（6月）
予想 54.6 前回 55.1（製造業PMI・速報値）
予想 51.0 前回 50.7（非製造業PMI・速報値）
予想 52.0 前回 51.5（コンポジットPMI・速報値）

22:00　
マックレム加中銀総裁、金融および経済について講演

22:55　
ブイチッチECB副総裁、テイラー英中銀委員、バークレイズ主催金融政策会議出席

23:00
米リッチモンド連銀製造業指数（6月）
予想 8.0 前回 13.0

24日
2:00　
米2年債入札（690億ドル）

2:30　
ディングラ英中銀委員、イベント「ブレグジットから10年」出席　

世界経済フォーラム（WEF）夏季ダボス会議（中国大連、25日まで）
トランプ米大統領、ペンシルベニア州を訪問
米予備選（メリーランド、ニューヨーク、ユタ）
MSCI年次市場分類見直し

※予定は変更されることがあります。