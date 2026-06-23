ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ハンガリー中銀政策金利（6月）
予想 6.0% 前回 6.25%
22:45
米PMI（速報値）（6月）
予想 54.6 前回 55.1（製造業PMI・速報値）
予想 51.0 前回 50.7（非製造業PMI・速報値）
予想 52.0 前回 51.5（コンポジットPMI・速報値）
22:00
マックレム加中銀総裁、金融および経済について講演
22:55
ブイチッチECB副総裁、テイラー英中銀委員、バークレイズ主催金融政策会議出席
23:00
米リッチモンド連銀製造業指数（6月）
予想 8.0 前回 13.0
24日
2:00
米2年債入札（690億ドル）
2:30
ディングラ英中銀委員、イベント「ブレグジットから10年」出席
世界経済フォーラム（WEF）夏季ダボス会議（中国大連、25日まで）
トランプ米大統領、ペンシルベニア州を訪問
米予備選（メリーランド、ニューヨーク、ユタ）
MSCI年次市場分類見直し
※予定は変更されることがあります。
ハンガリー中銀政策金利（6月）
予想 6.0% 前回 6.25%
22:45
米PMI（速報値）（6月）
予想 54.6 前回 55.1（製造業PMI・速報値）
予想 51.0 前回 50.7（非製造業PMI・速報値）
予想 52.0 前回 51.5（コンポジットPMI・速報値）
22:00
マックレム加中銀総裁、金融および経済について講演
22:55
ブイチッチECB副総裁、テイラー英中銀委員、バークレイズ主催金融政策会議出席
23:00
米リッチモンド連銀製造業指数（6月）
予想 8.0 前回 13.0
24日
2:00
米2年債入札（690億ドル）
2:30
ディングラ英中銀委員、イベント「ブレグジットから10年」出席
世界経済フォーラム（WEF）夏季ダボス会議（中国大連、25日まで）
トランプ米大統領、ペンシルベニア州を訪問
米予備選（メリーランド、ニューヨーク、ユタ）
MSCI年次市場分類見直し
※予定は変更されることがあります。