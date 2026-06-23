女優の河合優実が２３日、都内で行われたアニメ映画「モンキービジネス おさるのジョージ著者の大冒険」（山崎エマ監督、８月１４日公開）の記者会見に登壇した。

８５周年を迎えた人気アニメ「おさるのジョージ」の著者・ハンス・レイとマーガレット・レイ夫妻の半生を描いたアニメドキュメンタリー。ナチス・ドイツの侵攻を逃れ、ジョージを守り続けた２人の波乱万丈な人生を、膨大なアーカイブ映像や貴重な原画の数々を織り交ぜて１万５０００枚の手書きアニメーションで描く。

河合は日本版のナレーションを担当。「（幼少期に）アニメを見ていて、ナレーターの女性の声も印象に残っていた。子どもたちをストーリーの中にも連れて行ってくれる存在が今回の役割かな思っていた」と語り、「どの年齢の人が見ても、心地よく映画の中に誘（いざな）われるようになってほしいという思いを込めて、トーンを使い分けた。明るいところは明るく、大変なことが起きているときは大変そうに使い分けをしていました」とこだわりを明かした。

今作を通して学んだことには「（夫妻）２人は共同作業する人でありながら、人生を共にする人っていう関係性。私も俳優で、誰かと一緒じゃなければできない仕事。改めて人と物を作ることを考え直しましたし、そこに信頼関係が絶対必要。これは改めて強く思いました」と強調した。