東京都の多摩地域でツキノワグマの出没が相次ぐ中、八王子市は、警視庁などと連携し体制を強化するとともに、来月をめどにクマ対策に関する方針の素案をまとめる予定です。

八王子市は、今月22日、管轄する警視庁第9方面本部と対策方針の策定に向けて、初の意見交換を実施したということです。

初宿市長は会見で「これまでは報道を通じてしか（クマ関連の）情報を得られていなかった」などと述べたうえで、「緊急事態が起きた際に連絡や対応で齟齬がないようにしておきたいと思い、直接、意見交換を行う場をつくった」と説明しました。

八王子市によりますと、今年4月以降、ツキノワグマの目撃や痕跡が相次いで確認されているということです。一方、奥多摩の山中では、クマに襲われた可能性のある遺体が見つかるなどしています。

こうした状況から、市は先月、「クマ対策プロジェクトチーム」を設置させています。

市は今後、警視庁や東京都、猟友会など関係機関との連携を進め、来月にも、「ツキノワグマ対策方針」の素案をまとめる予定です。

また、市はクマ撃退スプレーおよそ700本の購入費や、移動式電気柵の整備など、およそ1500万円の補正予算を計上しました。

さらに、柿や栗などの果樹対策や生ゴミの適正管理、やぶの刈り払いも進めるということです。