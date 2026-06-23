『ミス・ユニバース』日本代表に伊藤さゆきさん 職業は「『ミス・ユニバース』です」
知花くらら、森理世ら人気モデルを多数輩出している世界的ミスコンテスト『ミス・ユニバース』の日本代表選出大会『ミス・ユニバース・ジャパン』グランドファイナルが23日、都内で開催。福岡代表の伊藤さゆきさん（26）がグランプリに輝き、日本代表に選出された。
【全身ショット】デコルテあらわ！ゴージャスなドレスを着こなした伊藤さゆき
伊藤さんは「これまでつらいこと、落ち込むこともありましたが仲間の支えや応援してくださる皆様のおかげで、ここに立つことができています。本当に感謝しております」と笑顔。「今日が終わりではなく、プエルトリコでの世界大会に向けたスタート地点、という気持ちでいっぱいです。日本を代表して、世界の女性リーダーとして輝けるように、新しい時代を作れるように精進して参ります」と決意表明した。また、職業は「フリーランス」となっていた。詳細を問われると「ユニバースに専念するためです。職業は『ミス・ユニバース』です」とほほえんでいた。
本大会では、全国各地で行われた地方大会を勝ち抜いた代表者たちが、日本代表の座をかけて競い合った。今年のテーマは“Resonance（レゾナンス）”。39人のセミファイナリスト、それぞれが持つ個性・想い・エネルギー。その声が響き合い、新たな価値を生み出し、社会へと広がっていくことの願いが込められている。
近年のミス・ユニバースは、単なる外見美を競う大会から、社会課題への取り組みや発信力、リーダーシップ、国際感覚を兼ね備えた女性を選出する世界的プラットフォームへと進化。日本大会では、プレゼンテーション能力、社会貢献活動、コミュニケーション力、表現力など、多角的な審査を実施し、日本代表を決定した。選出された日本代表の伊藤さんは、世界各国の代表が集う世界最高峰のミスコンテストである『Miss Universe』（12月にプエルトリコで開催）へ出場し、日本を代表して世界に挑む。
【全身ショット】デコルテあらわ！ゴージャスなドレスを着こなした伊藤さゆき
伊藤さんは「これまでつらいこと、落ち込むこともありましたが仲間の支えや応援してくださる皆様のおかげで、ここに立つことができています。本当に感謝しております」と笑顔。「今日が終わりではなく、プエルトリコでの世界大会に向けたスタート地点、という気持ちでいっぱいです。日本を代表して、世界の女性リーダーとして輝けるように、新しい時代を作れるように精進して参ります」と決意表明した。また、職業は「フリーランス」となっていた。詳細を問われると「ユニバースに専念するためです。職業は『ミス・ユニバース』です」とほほえんでいた。
近年のミス・ユニバースは、単なる外見美を競う大会から、社会課題への取り組みや発信力、リーダーシップ、国際感覚を兼ね備えた女性を選出する世界的プラットフォームへと進化。日本大会では、プレゼンテーション能力、社会貢献活動、コミュニケーション力、表現力など、多角的な審査を実施し、日本代表を決定した。選出された日本代表の伊藤さんは、世界各国の代表が集う世界最高峰のミスコンテストである『Miss Universe』（12月にプエルトリコで開催）へ出場し、日本を代表して世界に挑む。