東京都内の小学校で児童や教員合わせて11人がけがをする火災が発生しました。そんな中、新潟市の小学校では火災から命を守るための特別授業が行われ、子どもたちは防災意識を高めていました。



「火事だ！」



23日、新潟市秋葉区の金津小学校で行われた特別授業。



「リトルファイヤースクール」と呼ばれています。



子どもたちに防災意識を持ってもらおうと、新潟市消防局が行っているもので、今年は市内の小学校105校のうち103校で実施されます。





6月19日には東京都・北区の小学校で火災が発生。4階の音楽準備室から黒い煙が立ち上るなか、救助を待つ児童の姿も。この火災で児童8人を含む11人がけがをしています。今回の特別授業ではこの火災について触れる場面も。「あれ見てみんなどうだった？」「怖かった」「ああいうおっかない思いをしないためにも、 きょうはこれから避難の訓練をするし、あとは消火器の使い方も勉強するから、一生懸命お話を聞いてください」火災から命を守るための「リトルファイヤースクール」消火器をどのように使うか。煙が濃いなかで、どう避難するかなど、子どもたちは体験を通じて学んでいました。「右手で壁をさわりながらいってください」「頑張れ！膝をつかないように」女子児童「本当に火事が起きたときに、消火器をこうやって使ったり火が消せなかったらこうやって 避難するんだよっていうことが よく分かりました」新潟市消防局 予防企画係 藤田元樹係長「今回東京でありました火災、大変ショッキングなものでした。1つの教訓として他人事と思わずに日頃の防火管理の再確認ですとか消防用設備の維持管理点検、そういったところに対応していただききたいと思っています」東京の小学校の火災を受けて新潟市教育委員会は小中学校など新潟市立のすべての教育機関に消防設備の再点検を文書で依頼したということです。