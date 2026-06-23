桑田佳祐が、6月24日にリリースするシングル『人誑し / ひとたらし』より、表題曲「人誑し / ひとたらし」のMVを本日6月23日21時にプレミア公開した。

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MVは、出演者が200名を超える桑田のキャリア史上最大規模の撮影となり、桑田自ら「こんなの48年で初めて。スケールは最大ですよ」と語っている。夕暮れ間際の高速道路を舞台に、赤いスポーツカーを駆る桑田佳祐の姿で幕を開け、疾走感のあるバンド演奏シーンを交えながら、高速道路の渋滞というワンシチュエーションのなかで紡がれる愛おしくも怪しげな人間模様が次々と展開する。クライマックスでは、夜の高速道路上で繰り広げられる前代未聞のスペクタクルも待ち受けているという。

演奏シーンに出演するバンドメンバーには、桑田のソロライブではお馴染みの山内薫（Ba）、TIGER（Cho）に加えて、初共演のクラッシャー木村（Vn）、さらにはスペシャルゲストとして緑黄色社会から小林壱誓（Gt）、ゲスの極み乙女からほな・いこか（Dr）が参加。さらに桑田が一目惚れする謎多き女性役として、佐藤菫も出演している。

緑黄色社会とは2024年にサザンオールスターズで出演した『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』で共演しており、以来、桑田が注目し続けている第一線で活躍中の後輩ミュージシャンとして小林の名が上がった。ほな・いこかは桑田が自身のラジオでも「ハマっている」と公言していたNHK朝の連続テレビ小説『ばけばけ』に俳優として出演していたことをきっかけに、本作で女性ドラマーを起用したいという桑田の思いと重なりオファーする運びに。佐藤菫は東洋的なファム・ファタールを思わせる存在感で映像に奥行きを与えている。

＜緑黄色社会 小林壱誓 コメント＞

「人誑し / ひとたらし」という楽曲が持つ力強さと優しさを、撮影を通してより深く感じることができました。僕は夜シーンのみの撮影でしたが、桑田さんは暑いなか丸一日長丁場だったのにも関わらず、出演者やスタッフの皆さん一人ひとりに細やかに気を配られていて、その姿がとても印象的でした。そんな一日を経たからこそ、「その命燃やして闘う以上 愛は死なない」という歌詞が深く胸に刻まれています。誰かのために心を尽くす、その積み重ねこそが“愛は死なない”という言葉の証明なのだと感じました。当日いただいたTシャツも大切に着ています！

＜ゲスの極み乙女 ほな・いこか コメント＞

音楽にしてもお人柄にしてもその言葉、そのもの、「人誑し」。こんなに素敵な楽曲で、桑田佳祐さんの後ろで、ドラムを叩ける日が来るとは。人生わからないものです。わたしは演奏シーンのみの出演だったので、出来上がった映像を観てびっくり。こりゃあ、とんでもないPVです。ぜひ「人誑し / ひとたらし」、お浴びください。

（文＝リアルサウンド編集部）