Girls Archives. Committeeが、HYBEとの戦略的パートナーシップのもと、新たなガールズグループ Girls Archives.（ガールズアーカイブ）を始動する。

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Girls Archives.は、YUISA、ENA、SEOYEON、HINARI、SOJEONGの5人からなる日韓ガールズグループ。INCS toenterが培ってきたバーチャルアーティストのプロデュース力を、HYBEのNEB（Next Entertainment Business）本部が、コンセプト設計からストーリー企画に至るまで全面的にサポート。アーカイブ（記録／記憶）をテーマに、現実世界で活動するメンバーと、バーチャル空間で展開されるキャラクター／ストーリーが連動し、グローバル市場に向けた新しい感動とエンターテインメント体験を創出するとしている。

また、バーチャルキャラクターのデザインはイラストレーター LAMが担当。KPOPとバーチャルとのカルチャーミックスにより、日本、韓国を軸にアジアおよび北米市場への展開を視野に入れている。

さらに、8月7日にはユニバーサルミュージックジャパンよりプレデビュー曲「Reborn」をリリース。同曲は、8月8日より世界独占配信開始のNetflix映画『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』の主題歌に起用される。

楽曲のプロデュースは、韓国人シンガーソングライターのSHAUNが担当。日韓音楽カルチャーが融合したエモーショナルなダンスナンバーに仕上がっている。

そのほか、リリースに先がけて本日6月23日に「Reborn」のMVを公開。本作は、リアルとバーチャルが交差する映像表現を通じて、Girls Archives.のグループコンセプトの一端が垣間見える内容となっている。

今後、デビューに向けたコンテンツを順次公開予定。SNS、YouTube、バーチャルプラットフォームなどを通じて、メンバーの背景やストーリーを段階的に発信していくとのことだ。

＜HYBE NEB 関係者コメント＞

Girls Archives.は、リアルのK-POPメンバーと、その内面から生まれるバーチャルキャラクターとのお互いの双方向関係と成長を綴る物語です。時が経つとともにバーチャルは一つの「独立した存在」として独自の生命と世界観を獲得していきます。今後の独創的なストーリーテリングの展開に是非ご期待ください。

（文＝リアルサウンド編集部）