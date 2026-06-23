リアルピース・かずぅ初エッセイ『おまえ次第じゃん。』9月刊行　32歳から挑戦したアイドルの人生哲学

男性アイドルグループ「リアルピース」のリーダーを務めるかずぅの初著書『おまえ次第じゃん。』が、9月4日にKADOKAWAより刊行される。また書籍の受注は6月22日より受付開始された。

【写真】Amazonでは予約特典としてブロマイドが付属

「リアルピース」は、2020年にかずぅを発起人として結成された5人組の男性アイドルグループ・YouTuber。メンバーが20代後半から40代という構成で、「元気の押し売り」をキャッチフレーズに活動を展開している。ベビー・子ども用品専門店とのコラボや、警察署による子どもの安全啓発VTRへの起用など、ファミリー層を中心に支持を集めている。

かずぅは32歳でゼロからアイドル活動をスタートし、約5年でYouTubeチャンネル登録者数142万人、TikTok公式総フォロワー約235万人（2026年6月現在）に到達した。本書は、遅すぎる挑戦や不可能に見える夢も、現実の見え方を変えることで実現できるという、かずぅ独自の人生哲学をまとめた一冊となる。

本書には、かずぅ自身が編み出した「アルゴリズム解読」の使い方、自分を知る方法、人生観や夢を現実に変える考え方が掲載。あわせて、メンバーたちが語る“かずぅとはどんな人なのか”という証言も収録される。

予約特典として、Amazonでは通常版カバーにブロマイドランダム3種が付属。KADOKAWAストアでは限定カバー版に加え、かずぅのお渡し会参加権付きサイン入り書籍とアクリルブロック・ステッカーのセット（16,500円）、サイン入り書籍とアクリルブロック・ステッカーのセット（8,800円）が数量限定で販売される。受注期間は6月25日18時から7月13日23時59分まで。楽天ではアザーカバー版が用意される。いずれも数量限定で、なくなり次第終了となる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）