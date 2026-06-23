画家・天野喜孝のこれまで未発表だったプライベート作品群を収録する新シリーズ『YOSHITAKA AMANO PRIVATE WORKS』の刊行が決定した。第1巻『MEDUSA』は2026年7月9日に発売予定となっている。

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本シリーズは、OTS BOOKS（株式会社ON THE SCENE）から刊行されるペーパーバック版の小型画集。『ファイナルファンタジー』『天使のたまご』『吸血鬼ハンターD』『ガッチャマン』『ヤッターマン』などで知られる天野が、長年にわたり描き続けながらも一度も公表することなく自らの手元に留めてきた作品群を、世界同時に初公開する。全20巻を予定しており、第2巻は今冬刊行予定。

収録されるのは、展示や商品のためでもなく、依頼された仕事でもない、純粋に個人的な創作の中から生まれた作品群。天野の「創作ノート」「私的ドローイング」「脳内スケッチ」と言える第一次資料を、体系的なシリーズとして発表する取り組みは天野自身にとっても初となる。

本シリーズは、原画作品が持つ本来のサイズ感をできる限り損なわないように構成。天野が私的作品を描く際のサイズはハガキ大からA4サイズまでが多く、本書は原画をほぼ実寸に近い形で掲載され、一般的な大型画集とは異なる小型のペーパーバック画集となっている。

第1巻のテーマは、ギリシア神話の「メドゥーサ」。蛇の髪を持ち、見る者を石に変えてしまう怪物として語り継がれてきた存在の奥にある孤独や悲しみ、あどけなさ、美しさを、天野独自の幻想世界によって描き出す。

本書の編集・構成・テキスト・デザインを担当するのは、映画『過去はいつも新しく、未来はつねに懐かしい 写真家・森山大道』『わたのまち、応答セヨ』などを手がける映画監督・岩間玄。天野が私的に描きためてきた未公開作品の一部を岩間に見せたことが、本シリーズ刊行のきっかけとなった。岩間は未発表作品群を映画的な編集手法によって再編集し、一冊の画集でありながら一編の映像作品のように再構築。出版レーベルを立ち上げて今回の刊行に結びつけた。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）