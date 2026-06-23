『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「シルバー人材センターで横領か 経理担当の男が約1800万円を…」についてお伝えします。

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洲粼湧貴記者（くまもと県民テレビ）

「段ボールを手にした捜査員らがシルバー人材センターに入っていきます」

警察は、熊本市シルバー人材センターの職員・榊政勝容疑者（48）を業務上横領の疑いで逮捕しました。

人材センターでは、経理を担当していたという榊容疑者。2024年11月から去年5月までのおよそ半年間で、熊本市シルバー人材センターのネットバンキング口座にアクセスし、23回にわたり、合わせて1800万円ほどを自身の口座に送金した疑いがもたれています。

事件発覚のきっかけは去年5月、榊容疑者がセンターの運用資金が足りないとして、銀行の融資を受けようとしていたことを理事長が不審に思い、警察に相談したことでした。

榊容疑者は経理に関する仕事を1人で行っていて、口座のお金を自由に出し入れできる状態だったということです。

警察の調べに対し、榊容疑者は「ゲームの課金やアニメグッズの購入に使った」と容疑を認めているということです。

熊本市シルバー人材センターには、他に数百万円ほどの使途不明金があり、警察が榊容疑者との関連も視野に捜査しています。