河合優実、マーガレット役に意欲「10年後くらいにおばあちゃんまで」 2年後の朝ドラ『ほんのモキチ』に言及「歌人の隣の猛列な妻を演じなければ」
俳優の河合優実が23日、都内で行われた映画『モンキービジネス おさるのジョージ著者の大冒険』（8月14日公開）記者会見に登壇した。
【写真】ツヤ肌で微笑む河合優実
今作は、絵本シリーズ「おさるのジョージ」誕生85周年を記念したドキュメンタリー映画の日本語吹き替え版。「おさるのジョージ」の生みの親、ユダヤ人であるハンス・レイとマーガレット・レイ夫妻は、ナチス・ドイツの侵攻を逃れ、パリからアメリカに移住し、生涯ジョージのキャラクターを守り続けた。そんな2人の波乱万丈な人生を、世界中から集めた膨大なアーカイブ映像と貴重な原画の数々を織り交ぜ、製作期間3年で手掛けた1万5000枚の手書きのアニメーションで描く。
会見では「レイ夫妻の生涯について描く映画が製作されると仮定し、マーガレット役がオファーされたら」という話題に。
河合は「すごく興味はあります」と回答したが、「あいにく2年後に歌人の隣の猛列な妻を演じなければいけなくて」と苦笑い。続けて「朝ドラの『ほんのモキチ』で演じさせていただく女性が、マーガレットのように物静かな夫を支えた猛女なんですね」とマーガレットと朝ドラヒロインのモデルとなる斎藤輝子さんの重なる部分を分析した。
そして、何歳ごろを演じたいかという質問に対しては「もしマーガレットを演じられるのであれば、10年後ぐらいにおばあちゃんまでやりたいです」と笑みを浮かべた。
会見には、山崎エマ監督も登壇した。
【写真】ツヤ肌で微笑む河合優実
今作は、絵本シリーズ「おさるのジョージ」誕生85周年を記念したドキュメンタリー映画の日本語吹き替え版。「おさるのジョージ」の生みの親、ユダヤ人であるハンス・レイとマーガレット・レイ夫妻は、ナチス・ドイツの侵攻を逃れ、パリからアメリカに移住し、生涯ジョージのキャラクターを守り続けた。そんな2人の波乱万丈な人生を、世界中から集めた膨大なアーカイブ映像と貴重な原画の数々を織り交ぜ、製作期間3年で手掛けた1万5000枚の手書きのアニメーションで描く。
河合は「すごく興味はあります」と回答したが、「あいにく2年後に歌人の隣の猛列な妻を演じなければいけなくて」と苦笑い。続けて「朝ドラの『ほんのモキチ』で演じさせていただく女性が、マーガレットのように物静かな夫を支えた猛女なんですね」とマーガレットと朝ドラヒロインのモデルとなる斎藤輝子さんの重なる部分を分析した。
そして、何歳ごろを演じたいかという質問に対しては「もしマーガレットを演じられるのであれば、10年後ぐらいにおばあちゃんまでやりたいです」と笑みを浮かべた。
会見には、山崎エマ監督も登壇した。