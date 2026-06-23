【熊本地震10年】震災を紡ぐ詩、声が届ける祈り。 『泉』 詩：和合亮一／朗読：丸山丈瑠
熊本地震の発生から2026年4月で10年。福島県の高校で国語教諭を務める和合亮一氏は、2011年の東日本大震災直後から連作詩『詩の礫』を発表し続けるなど、詩人として国際的に高い評価を得る。その和合氏が、被災10年の熊本へ紡いだ5編の詩を、RKK熊本放送のアナウンサーが朗読する。
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※詩の朗読は動画からお聞きいただけます。
「泉」 詩：和合亮一 朗読：丸山丈瑠アナウンサー
水がある
あふれ出す
つきない泉だ
メロディ
やさしさ
しずかな言葉
励ます心
笑顔
話しかけたい気持ち
ふと
湧くとき
手をつなごう
肩を組もう
語り合おう
ともに泣いて
笑い合おう
これからも
ずっと
泉のように
どんなときも
わたしたちの胸に
湧きつづける
水がある
熊本に
湧きつづける
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