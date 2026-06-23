映画『トイ・ストーリー5』 全世界興行収入502億円超え シリーズ史上最大のオープニング記録
『トイ・ストーリー』シリーズ最新作の映画『トイ・ストーリー5』（7月3日（金）全国劇場公開 配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）が、全世界興行収入502億円を突破したことが発表されました。
おもちゃの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆を描いてきた『トイ・ストーリー』シリーズ。最新作は、おもちゃたちの前に最新型タブレットが現れ、“デジタル”という史上最大の脅威に立ち向かう物語です。
日本での公開に先駆け、現地時間6月19日に劇場公開を迎えた全米では、初週末3日間の興行収入が約257億6000万円を突破。イギリス、スペイン、メキシコ、韓国、中国などでも公開され、全世界興行収入は502億3200万円を突破し、『トイ・ストーリー』シリーズ史上最大のオープニング記録を樹立。さらに2026年公開の作品の中でも全米、全世界興行収入ともにNo.1のオープニングとなりました。（6/22付「Box office mojo」調べ）なお、最新作の公開を記念して、日本テレビ系『金曜ロードショー』（よる9時〜放送）では、26日に2010年公開の『トイ・ストーリー3』、7月3日に2019年公開の『トイ・ストーリー4』を放送します。