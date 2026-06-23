チュニジア戦で華麗にアシスト

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと激突する。20日（同21日）のチュニジア戦は4-0で完勝。上田綺世は2ゴールだけでなく華麗なアシストも披露し、ファンに衝撃を与えた。

上田は前半31分に豪快なミドルシュートを突き刺し、後半38分には佐野海舟の右クロスを驚異的な打点から頭で合わせて再びゴールネットを揺らした。

2ゴールが「剛」なら、アシストは「柔」だ。後半24分、田中碧から上田に縦パスが出る。上田はフリーになっている伊東純也を見逃さず、ワンタッチの浮き球でつないだ。抜け出した伊東は相手GKとの1対1を冷静に制し、右足で決めた。

上田の柔らかなプレーは海外ファンの間で話題になっていたが、日本人ファンにも衝撃を与えた。Xには、「日本人がW杯でやったのが信じられない」「個人的今大会ベストアシスト」「何なんだ、このプレイは…」「何回見ても血湧き肉躍る」「後世に語り継がれる上田綺世のアシスト！」「マジで美しすぎてやばい」などのコメントが寄せられていた。

1次リーグ2試合を終えて1勝1分けで勝ち点4の日本。スウェーデンと引き分け以上で2位以内での決勝トーナメント進出が決まり、敗れても突破の可能性がある。



（THE ANSWER編集部）