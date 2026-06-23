インスタグラム更新

バレーボール女子の野中瑠衣（ヴィクトリーナ姫路）が23日、自身のインスタグラムを更新した。プロ野球、日本ハムの本拠地エスコンフィールドHOKKAIDOを訪れ、キツネ耳をつけた姿をアップし、ファンから熱視線を浴びている。同時に告白した隠れた事実が話題になっている。

野中は21日のプロ野球、日本ハム−ソフトバンク戦にゲスト出演したことを報告。日本ハムのユニホーム姿、スタジアムグルメ、キツネ耳と尻尾を付けた写真などを公開した。そして「余談ですが…」と前置きし「実は名前の由来は野球から来ているほど、野球一家で育った私にとって、野球は好きなスポーツのひとつです」と記した。名前の「瑠衣」は、野球の「塁」が由来であることを明かした。

意外な野球との縁に、ファンも驚いている。SNSでは「るいちゃんも野球からだったんだ!!!」「瑠衣ちゃんのるいは塁からきてるの？エスコン天井高いから天井サーブ思いっきりできるよ」などのコメントが寄せられた。

今回、野中は来年1月30日にエスコンフィールドHOKKAIDOで開催されるSVリーグオールスターのPRで訪れていた。きつねダンスも披露。コメント欄では「とても似合ってました」「ちゃんと踊れてたのやばい」「スーパーモデルなんよ」などの声が上がった。

野中は「球場にバレーボールコートが出来るらしいです。さらにSVリーグを盛り上げて行けるよう私も頑張ります。皆さん是非、今シーズンのオールスターゲームは北海道でお会いしましょう！」とも呼びかけた。

24歳の野中は身長177センチのアウトサイドヒッター。25年に日本代表に初選出され、同年5月の記者会見で「かわいいだけじゃだめですか？」と大人気アイドルグループに“なり切った”発言をして話題になった。今年は代表からは外れている。



（THE ANSWER編集部）