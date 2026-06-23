中日の田中幹也

プロ野球、中日の田中幹也内野手が見せた超美技に、ファンが騒然となった。23日DeNA戦（岐阜）の5回。抜ければ失点していた可能性が高かった場面で、無駄のない“忍者守備”を披露した。SNSでは「異次元すぎる」「やばすぎる」などの声が広がっている。

5回2死一、二塁のピンチだった。二塁手・田中が中堅に抜けそうな打球にギリギリで追いついた。逆シングルで捕球すると、抜群のボディーバランスで、すばやく二塁にグラブトス。止めるだけでなく、アウトをもぎ取った。マウンド上の先発マラーは信じられないといった表情で、頭を抱えた。

中継する「DAZN」の野球専門Xアカウントは「神か忍者か 田中幹也 華麗なグラブトス マラーも唸らせるプレー」との文言で、プレー動画を掲載。「タナ神キヤ」とハッシュタグを添えた。守備職人の超好プレーに、SNSにはファンからの絶賛コメントが並んだ。

「神です、ありがとう」

「ザ・ニンジャ！」

「神なのか忍者なのか分からないレベルのグラブトス！田中幹也の守備センスは本当に別格だな」

「さすが、たな神きや」

「天才すぎる。ずっとみてられる」

「異次元すぎる」

田中は打ってもチャンスを演出。2点リードの6回先頭で左前打を放つと、代打福永の適時二塁打で生還した。



（THE ANSWER編集部）