おもちゃに「やんのかステップ」をする猫ちゃんが可愛くて面白いと話題です。動画には「やんのか、可愛すぎる～」「おもしろいしカワイイ！」等のコメントが寄せられ、36万回以上再生されているようです。

【動画：おもちゃで遊んでいた猫→突然ソファの上に移動したと思ったら…『予想外の行動』】

ぬいぐるみで遊んでいたら…

YouTubeチャンネル「落ち猫あめちゃん」に投稿されたのは、猫のあめちゃんのある日の姿です。ぬいぐるみで遊んでいたというあめちゃん。しかし、あめちゃんは何を思ったか急にぬいぐるみから離れたのだとか。

そしてそばにあったソファの上に乗ると、唐突に「やんのかステップ」をしたそう！ぬいぐるみに威嚇をしてやる気満々のあめちゃん、その後はぬいぐるみに強烈なアタックをしていたそうです。楽しそうに遊ぶあめちゃんが可愛い投稿となっていました。

大雨の日の出会い

そんなあめちゃんと投稿主さんの出会いは、ある大雨の日だったそう。投稿主さんは、小さな子猫が道でずぶぬれになって鳴いているのを発見したといいます。周囲に親猫の姿が見当たらなかったため、投稿主さんは保護することにしたそうです。

投稿主さんは子猫のお世話は初めてだったそうですが、なんとかあめちゃんにミルクを飲んでもらいあたたかいお湯で体を洗ってあげたそうです。推定生後3週間ほどのまだ小さなあめちゃんは、とても疲れていたのかその後眠ってしまったといいます。

大人になったあめちゃん

投稿主さんは、保護当初はあめちゃんの里親さんを募集していたそう。しかし、いつのまにか投稿主さんにとってあめちゃんはかけがえのない存在になっており、家族としてお迎えすることにしたといいます。また、先住犬のもこちゃんと、とても相性がよかったことも決め手だったようです。

大事にお世話をされ、すくすくと成長していったあめちゃん。大人になったあめちゃんは、まるで最初から投稿主さん宅で生まれ育ったかのように、幸せに暮らしているそうです。

最初にご紹介した投稿は36万回以上再生され「突然のやんのかステップｗ」「やんのか、可愛すぎる～」「おもしろいしカワイイ！」等のコメントが寄せられ、あめちゃんの「やんのかステップ」に思わず笑顔になる方が続出していたようです。

YouTubeチャンネル「落ち猫あめちゃん」では、大雨の日に保護された猫のあめちゃんの成長の記録が投稿されています。あめちゃんの日常の可愛いワンシーンに癒されると話題です。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「落ち猫あめちゃん」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。