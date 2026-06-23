「おいで」のひと声で、椅子に座っている飼い主さんのもとへと駆け寄った子猫が、どうしてもお膝に乗りたくて…？一生懸命なその姿が尊すぎると、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1万いいねを突破し、「もぅこの子の為に生きる」「ピャーピャー鳴いてかわいいですね♡」といった声があがりました。

【動画：飼い主を見つめる『赤ちゃん猫』→『おいで』と声をかけられると…キュンとくる『尊すぎる行動』】

「おいで」と声をかけると…？

TikTokアカウント「@user4029138467999」に投稿されたのは、黒猫の「もずく」くんが、可愛い声で鳴きながら飼い主さんのお膝までよじ登っていく姿をおさめた動画です。

もずくくんがまだ頼りない子猫だったある日、飼い主さんは椅子に座りながら、「おいで」と声をかけてみたそう。するともずくくんは、子猫らしいミーミーという鳴き声をあげながら、飼い主さんのもとへ駆け寄ってきてくれたといいます。

一生懸命よじ登りました♡

足元までたどり着いたもずくくんは、椅子に座る飼い主さんの足にしがみついて立ち上がると、なんと一生懸命ズボンに爪を立てながら、お膝の上までよじ登ってきたのだとか。尻尾を大きく左右に振ってバランスをとりながら登っていくその姿に、飼い主さんも思わず笑ってしまったといいます。

無事お膝に到着したもずくくんは、ミーミーと鳴きながら飼い主さんに甘えていたそう。もずくくんは飼い主さんにとって初めての猫ちゃんで、当時はこんなに鳴き声が可愛いのかと驚いたといいます。

ときには登れないことも…

別の日に、再びお膝を目指したもずくくんでしたが、この時の飼い主さんは素足。爪を引っ掛ける場所がなく、つるんと滑ってよじ登れなかったのだとか。「なんで！？」とでも言っているかのようなもずくくんの鳴き声が可愛らしくて、胸がときめいてしまいます。

しかし、この頼りない鳴き声は、2ヶ月ほどで成長しどんどん太くなっていったそう。子猫時代ならではの愛らしい姿に、思わず頬がゆるんでしまいます。

もずくくんの可愛すぎる鳴き声とよじ登りっぷりに、メロメロになった動画の視聴者からは「これ俺が産んだ異論は認めません」「黒猫がやっぱり1番好きたまらん」「何だこの可愛い毛むくじゃらは」「こ、これが母性が湧くってことか～」「やーんもうお前可愛すぎるぞっ!!!黒猫様!!」「あらまぁ♡可愛い♡ミーミー泣いてて可愛い♡」「登ってくるのさすがに可愛すぎる」「守りたいこの命」といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@user4029138467999」では、小さなもずくくんが一生懸命鳴いていたり、眠気と戦った末に意識を失ってくったりしていたりといった、日常の可愛らしい姿をおさめた動画が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@user4029138467999」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。