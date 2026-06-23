米国在住の女優・武田久美子(57)が「23年ぶりの写真集」を発売することを発表し、自身のインスタグラムで水着ショットを披露したことで、「貝殻のやつありますか？」「女性から見ても美しい」などとファンが盛り上がっている。



【写真】「気絶しそう、鼻血出そう」57歳とは思えぬ仕上がりぶり

「発売は9月ですが、6月25日発売の『FRIDAY』では先行カットを掲載しております」と告知した武田。前回、発売した写真集が2003年で「長年私のファンの皆様方からは『もういちど写真集をだしてほしい』というお声を何時も聞いておりました」とファンからの要望も多かったことを明かした。



武田といえば、1989年に21歳で発売した写真集で、ホタテの貝殻ショットで一斉を風靡した。以前出演したテレビ番組で、衝撃ショット誕生のいきさつについて、撮影地のハワイでスタッフと食事中に「水着にかわるものが何かないかな、面積的に同じくらいで」と話し合っていたところ、ちょうどホタテ貝に料理がのってきたのを見て、スタッフが「これいいんじゃないか」と反応。それをきれいに洗浄し、おしゃれに穴をあけて撮影用の水着に転用したことを明かしていた。



今回23年ぶりの写真集とはいえ、57歳のいまもバレエやポールダンスで日々体を鍛えており、今回インスタにアップした水着写真からも見事な腹筋や大腿四頭筋が見える。水着もワンピースでありながら、サイド部分が大きくV字に露出したゴールドやオフホワイト、ブラウンなど大人の女性らしいチョイスしていた。



「お顔も身体も常に大切にお手入れされて保たれてる」「マジ綺麗」「気絶しそう、鼻血出そう」「やっぱ年齢は関係ないんだよね。人生がハツラツとしている」と57歳という年齢にとらわれない生き方に共感が集まっていた。



（よろず～ニュース編集部）