Snow Man向井康二、サプライズ登壇のはずが痛恨ミス「『今度よろしくな』って…」
Aぇ! group（正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉）、西村拓哉、向井康二（Snow Man）が23日、都内で開催された映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!⁉』大ヒット御礼舞台あいさつに出席。2022年版で長男・おそ松役を務め、本作では旧・おそ松を演じた向井は、この日サプライズで登場する予定だったものの、小島と正門にはラジオ収録でうっかり報告してしまっていたことを明かした。
【写真】Snow Man向井＆Aぇ！ group＆西村拓哉のソロショット全員あり！（全13枚）
本作は、赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作として、2015年にアニメ化された『おそ松さん』の映画版。20歳を過ぎてクズでニートだけど、どこか憎めない6つ子の兄弟の姿を描く。この日は公開を祝して、実写第1弾でおそ松を演じた向井からの手紙を、本作でおそ松を演じている末澤が代読する一幕があった。向井は文中で「ちょっと行くわ！」と宣言し、会場にサプライズ登場。キャストや観客を大いに沸かせた。
キャストにも内緒のサプライズ成功かと思いきや、小島は「『今度御礼舞台あいさつよろしくな』って」と向井がラジオ収録の際に自身と正門にうっかり報告してきたことを暴露し、向井は「2人は仕掛け人」と笑顔。小島は「やらかしてます（笑）」とイジって、向井は「タイムツリーを見たらね、詳細の上の欄に、※印でサプライズ出演。読むかあ！」と自身のスケジュールにつっこみを入れていた。
向井が演じたおそ松について、末澤は「撮影に入る前に、もちろん康二がやっていたおそ松も見させてもらいましたし、そこを自分の中で吸収しながら、自分らしさを出したので。元祖ではあるので。そこはリスペクトを持ちながら」とコメント。さらに末澤は「こんなにがっつり芝居で絡んだんは初めて」と言い、向井は「僕のバックを断るくらいですから（笑）。気になる方はYouTubeを見てください」と関係性を笑顔で紹介。末澤は「関西で唯一の同い年でやってたので、すごくうれしかったですね」と共演の喜びを語った。
その後向井は「Aぇ! groupが第2弾をやっているっていうのは、本当に自分も元気づけられるし。僕もオファーをいただいて、すぐに出たいですっていう気持ちになったし、Snow Manのおそ松も、Aぇ! groupのおそ松も、どっちも愛してくれたらうれしいなと思います」と呼びかけていた。
映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!⁉』は公開中。
本作は、赤塚不二夫の名作ギャグ漫画「おそ松くん」を原作として、2015年にアニメ化された『おそ松さん』の映画版。20歳を過ぎてクズでニートだけど、どこか憎めない6つ子の兄弟の姿を描く。この日は公開を祝して、実写第1弾でおそ松を演じた向井からの手紙を、本作でおそ松を演じている末澤が代読する一幕があった。向井は文中で「ちょっと行くわ！」と宣言し、会場にサプライズ登場。キャストや観客を大いに沸かせた。
キャストにも内緒のサプライズ成功かと思いきや、小島は「『今度御礼舞台あいさつよろしくな』って」と向井がラジオ収録の際に自身と正門にうっかり報告してきたことを暴露し、向井は「2人は仕掛け人」と笑顔。小島は「やらかしてます（笑）」とイジって、向井は「タイムツリーを見たらね、詳細の上の欄に、※印でサプライズ出演。読むかあ！」と自身のスケジュールにつっこみを入れていた。
向井が演じたおそ松について、末澤は「撮影に入る前に、もちろん康二がやっていたおそ松も見させてもらいましたし、そこを自分の中で吸収しながら、自分らしさを出したので。元祖ではあるので。そこはリスペクトを持ちながら」とコメント。さらに末澤は「こんなにがっつり芝居で絡んだんは初めて」と言い、向井は「僕のバックを断るくらいですから（笑）。気になる方はYouTubeを見てください」と関係性を笑顔で紹介。末澤は「関西で唯一の同い年でやってたので、すごくうれしかったですね」と共演の喜びを語った。
その後向井は「Aぇ! groupが第2弾をやっているっていうのは、本当に自分も元気づけられるし。僕もオファーをいただいて、すぐに出たいですっていう気持ちになったし、Snow Manのおそ松も、Aぇ! groupのおそ松も、どっちも愛してくれたらうれしいなと思います」と呼びかけていた。
映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!⁉』は公開中。