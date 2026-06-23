『リボンの騎士』原案新作アニメ、第2弾予告映像公開 内山昂輝ら追加キャスト、主題歌アーティスト一挙発表
第2弾予告は不穏なセリフで幕を開け
手塚治虫さんが描いた名作漫画『リボンの騎士』を原案とする新作アニメ映画『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』（8月8日からNetflixで配信）の第2弾予告映像が公開された。あわせて、追加キャスト、主題歌アーティストが一挙に発表された。
【動画】美しい変身シーンも！公開された『リボンの騎士』第2弾予告
第2弾予告は、災厄“ネルガル”により滅びゆく国の様子と、「お前、呪いの姫か」という不穏なセリフで幕を開ける。緊迫した一拍ののちに流れ出すのは、本作の主題歌｢Reborn｣。冒頭の重苦しい雰囲気から一転、リズミカルなサウンドにのせて、新たな武器となる義手を手にしたサファイアが故郷を旅立つ姿が映し出される。
そして続くのは、「誰かのために何かしたい」と語りながら、自分にできることを探すサファイアと、新キャラクター・パインとの出会い。生活を共にする中で互いの共通点を見つけ、心を通わせていく2人が“友達”になっていく微笑ましい場面も収められている。一方で、冒頭の不穏なセリフを放つ新キャラクター・ベルベットと剣を交えるシーンも。サファイアの故郷・シルバーランドは「サファイア自身の手によって滅ぼされたのだ」とベルベットは突きつける。サファイアは本当に“リボンの悪魔”なのか。
リボンを纏（まと）った美しい変身シーンや、華麗なアクションシーンも見どころだ。果たしてサファイアは過去を乗り越え、世界を救うことができるのか。キャラクターたちの成長にも期待が高まる内容となっている。
追加キャストとして、サファイアの友人・パインを演じるのは、子役としてデビューして以来、数々の映画・ドラマに出演し、近年は声優としても活躍の場を広げている小林星蘭。そして、宗教組織“ミトラ”の幹部で、サファイアを利用しようとするベルベット役を内山昂輝が、主人公サファイアのお付きの婆や役・ジルコを新谷真弓が担当する。あわせて、演じるキャラクターへの思いを込めたコメントが3人から到着した。
主題歌を歌うのは、期待の日韓新ユニット「Girls Archives.」（読み：ガールズアーカイブ）。BTS・TOMORROW X TOGETHER・ENHYPEN・ILLITなどの世界的グループと連携したストーリーテリング・IP開発でグローバルな実績を誇るHYBEのNEB（Next Entertainment Business）本部が、コンセプト設計からストーリー企画に至るまで全面的にサポート。 そのNEBとsupercellやHoneyWorksなど日本のデジタルネイティブ世代を牽引する”INCS TOENTER”による初タッグから誕生したユニットだ。リアルとバーチャルの2つの顔を持つ、前代未聞の特徴を有する。
記念すべきプレデビュー曲｢Reborn｣が本作の主題歌に大抜てきされたことについて、「映画が終わった後も誰かの心に長く残るシーンのように、私たちの歌も温かい余韻として残ることを願っています」と思いを語った。
『リボンの騎士』は、男の子と女の子ふたつの心を持ったサファイア姫が、リボンの騎士として活躍するファンタジー。原案となる漫画は1953年に漫画雑誌『少女クラブ』で掲載されたのち、『なかよし』『少女フレンド』でも掲載。その後、67〜68年にテレビアニメが放送。99年に手塚治虫ワールド（2011年閉館）でオリジナル短編アニメが上映され、『リボンの騎士』を原案としたアニメは、99年に手塚治虫ワールドで上映されたオリジナル短編アニメ以来27年ぶりとなる。
アニメーション制作は、五十嵐祐貴監督率いるOUTLINE。主人公・サファイアの声はラランド・サーヤが演じる。
■追加キャスト＆主題歌アーティストコメント
▼パイン役：小林星蘭
パインを演じさせていただきます、小林星蘭です。ファンタジーな世界観ではありますが、その中でもパインは不思議と友達や自分を見ているかのような親近感をおぼえるキャラクターです。個性豊かなキャラクターたちが出会い、お互いに作用され、変化していく姿。お楽しみいただけたら幸いです！
▼ベルベット役：内山昂輝
ベルベットはクールな性格ですが彼には実現したいことがあります。それが何か、ぜひ作品を観て確かめていただきたいです。さまざまな思いを抱えたキャラクターたちのヒューマンドラマとしても、ファンタジーとしても、アクションものとしても楽しめる作品になっていますのでたくさんの方に楽しんでいただきたいです。
▼ジルコ役：新谷真弓
どのキャラもデザインがとても美しく、動きや表情には可愛さと躍動感が溢れていて、これは画に負けないお芝居をしなくては！とはりきって演らせていただきました。ジルコは保護者的立場で支えつつも、時には友達のように寄り添い共に一喜一憂するのが素敵で、自分も若い才能をこんな風に見守れたらな、と思ったりしました。
▼主題歌担当：Girls Archives.
はじめまして、Girls Archives.です！私たちGirls Archives.が、Netflix映画『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』の主題歌を担当させていただくことになり、とても光栄です。作品が持つ美しい世界観と感情を音楽でリンクしたいという想いで、今回の曲を準備しました。映画が終わった後も誰かの心に長く残るシーンのように、私たちの歌も温かい余韻として残ることを願っています。『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』が届ける特別な物語とGirls Archives.の主題歌「Reborn」をぜひ楽しみにしていてください！
手塚治虫さんが描いた名作漫画『リボンの騎士』を原案とする新作アニメ映画『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』（8月8日からNetflixで配信）の第2弾予告映像が公開された。あわせて、追加キャスト、主題歌アーティストが一挙に発表された。
【動画】美しい変身シーンも！公開された『リボンの騎士』第2弾予告
第2弾予告は、災厄“ネルガル”により滅びゆく国の様子と、「お前、呪いの姫か」という不穏なセリフで幕を開ける。緊迫した一拍ののちに流れ出すのは、本作の主題歌｢Reborn｣。冒頭の重苦しい雰囲気から一転、リズミカルなサウンドにのせて、新たな武器となる義手を手にしたサファイアが故郷を旅立つ姿が映し出される。
リボンを纏（まと）った美しい変身シーンや、華麗なアクションシーンも見どころだ。果たしてサファイアは過去を乗り越え、世界を救うことができるのか。キャラクターたちの成長にも期待が高まる内容となっている。
追加キャストとして、サファイアの友人・パインを演じるのは、子役としてデビューして以来、数々の映画・ドラマに出演し、近年は声優としても活躍の場を広げている小林星蘭。そして、宗教組織“ミトラ”の幹部で、サファイアを利用しようとするベルベット役を内山昂輝が、主人公サファイアのお付きの婆や役・ジルコを新谷真弓が担当する。あわせて、演じるキャラクターへの思いを込めたコメントが3人から到着した。
主題歌を歌うのは、期待の日韓新ユニット「Girls Archives.」（読み：ガールズアーカイブ）。BTS・TOMORROW X TOGETHER・ENHYPEN・ILLITなどの世界的グループと連携したストーリーテリング・IP開発でグローバルな実績を誇るHYBEのNEB（Next Entertainment Business）本部が、コンセプト設計からストーリー企画に至るまで全面的にサポート。 そのNEBとsupercellやHoneyWorksなど日本のデジタルネイティブ世代を牽引する”INCS TOENTER”による初タッグから誕生したユニットだ。リアルとバーチャルの2つの顔を持つ、前代未聞の特徴を有する。
記念すべきプレデビュー曲｢Reborn｣が本作の主題歌に大抜てきされたことについて、「映画が終わった後も誰かの心に長く残るシーンのように、私たちの歌も温かい余韻として残ることを願っています」と思いを語った。
『リボンの騎士』は、男の子と女の子ふたつの心を持ったサファイア姫が、リボンの騎士として活躍するファンタジー。原案となる漫画は1953年に漫画雑誌『少女クラブ』で掲載されたのち、『なかよし』『少女フレンド』でも掲載。その後、67〜68年にテレビアニメが放送。99年に手塚治虫ワールド（2011年閉館）でオリジナル短編アニメが上映され、『リボンの騎士』を原案としたアニメは、99年に手塚治虫ワールドで上映されたオリジナル短編アニメ以来27年ぶりとなる。
アニメーション制作は、五十嵐祐貴監督率いるOUTLINE。主人公・サファイアの声はラランド・サーヤが演じる。
■追加キャスト＆主題歌アーティストコメント
▼パイン役：小林星蘭
パインを演じさせていただきます、小林星蘭です。ファンタジーな世界観ではありますが、その中でもパインは不思議と友達や自分を見ているかのような親近感をおぼえるキャラクターです。個性豊かなキャラクターたちが出会い、お互いに作用され、変化していく姿。お楽しみいただけたら幸いです！
▼ベルベット役：内山昂輝
ベルベットはクールな性格ですが彼には実現したいことがあります。それが何か、ぜひ作品を観て確かめていただきたいです。さまざまな思いを抱えたキャラクターたちのヒューマンドラマとしても、ファンタジーとしても、アクションものとしても楽しめる作品になっていますのでたくさんの方に楽しんでいただきたいです。
▼ジルコ役：新谷真弓
どのキャラもデザインがとても美しく、動きや表情には可愛さと躍動感が溢れていて、これは画に負けないお芝居をしなくては！とはりきって演らせていただきました。ジルコは保護者的立場で支えつつも、時には友達のように寄り添い共に一喜一憂するのが素敵で、自分も若い才能をこんな風に見守れたらな、と思ったりしました。
▼主題歌担当：Girls Archives.
はじめまして、Girls Archives.です！私たちGirls Archives.が、Netflix映画『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』の主題歌を担当させていただくことになり、とても光栄です。作品が持つ美しい世界観と感情を音楽でリンクしたいという想いで、今回の曲を準備しました。映画が終わった後も誰かの心に長く残るシーンのように、私たちの歌も温かい余韻として残ることを願っています。『THE RIBBON HERO リボンヒーロー』が届ける特別な物語とGirls Archives.の主題歌「Reborn」をぜひ楽しみにしていてください！
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