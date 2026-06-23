声優・平田広明、63歳誕生日記念ファンミのチケット・グッズ詳細 全31種オリジナルボイス収録グッズの特典も
ダンディな表情からおちゃめなポーズまで撮り下ろし写真も
声優の平田広明の63歳の誕生日を記念した国内初のファンミーティング『平田広明 バースデーファンミーティング 2026 supported by animelo』（開催日：8月8日 会場：東京・ドワンゴ セミナールーム）のチケット販売情報とイベント限定オリジナルグッズの詳細が発表された。
【画像】“ダンディ”から“かわいい”まで…撮り下ろし写真使用の平田広明グッズ一覧
ファンへの日頃の感謝を込めた本イベントでは、アットホームな雰囲気で出演者によるトークや特別企画を実施。MCは第1部・第2部ともに天津飯大郎が務める。
会場チケットは、グッズ付き・グッズなしの2種類が用意され、7月2日よりニコニコチャンネル「animelo＋」の会員を対象とした先行抽選受付が開始される。グッズ付きチケットには、本イベントのために撮り下ろした写真を使用したオリジナルグッズ「日めくりカレンダー」と「マグカップ」が付属。
日めくりカレンダーには、日付ごとに異なる全31種類のオリジナルボイスを収録。各日にある二次元コードを読み込むと、その日のコメントが平田の声で再生される。「おはよう！今日もいい日になりますように」「忘れ物しないようにな！」など、このカレンダーのために録り下ろしたボイスを楽しむことができる。グッズ付きチケットのグッズは、イベント当日に会場で平田本人から直接手渡しとなる。
また、今回のイベント限定グッズとして、アクリルスタンド、アクリルカード、缶バッジ、ブロマイド3枚セット、マグカップが受注販売される。各アイテムには、本イベントのために撮り下ろした写真を使用しており、ダンディな表情からユーモアあふれるポーズまで、平田のさまざまな魅力を楽しめるラインアップとなっている。
なかでもアクリルスタンドは、日めくりカレンダーと同様の仕様となっており「グッド!!」「こちらご覧ください！すごい!!」などの録り下ろしボイスを収録しており、平田をより身近に感じられるものとなっている。
■『平田広明 バースデーファンミーティング 2026 supported by animelo』
出演者： 平田広明
MC：天津飯大郎
会場：ドワンゴ セミナールーム（東京都中央区銀座4丁目12-15 歌舞伎座タワー）
昼の部：8月8日 午後12：15開場、午後1：00開演
夜の部：8月8日 午後4：15開場、午後5：00開演
■イベントグッズ
販売スケジュール：7月2日〜8月22日
商品発送：9月予定
・アクリルスタンド（全4種） 各2000円
・アクリルカード（全2種） 各980円
・缶バッジ（全8種） 各500円
・ブロマイド3枚セット（全2種） 各900円
・マグカップ（全1種） 1500円
※価格はすべて税込み。
※掲載画像はイメージ。実際の商品とは仕様やデザインが一部異なる場合あり。
声優の平田広明の63歳の誕生日を記念した国内初のファンミーティング『平田広明 バースデーファンミーティング 2026 supported by animelo』（開催日：8月8日 会場：東京・ドワンゴ セミナールーム）のチケット販売情報とイベント限定オリジナルグッズの詳細が発表された。
【画像】“ダンディ”から“かわいい”まで…撮り下ろし写真使用の平田広明グッズ一覧
ファンへの日頃の感謝を込めた本イベントでは、アットホームな雰囲気で出演者によるトークや特別企画を実施。MCは第1部・第2部ともに天津飯大郎が務める。
日めくりカレンダーには、日付ごとに異なる全31種類のオリジナルボイスを収録。各日にある二次元コードを読み込むと、その日のコメントが平田の声で再生される。「おはよう！今日もいい日になりますように」「忘れ物しないようにな！」など、このカレンダーのために録り下ろしたボイスを楽しむことができる。グッズ付きチケットのグッズは、イベント当日に会場で平田本人から直接手渡しとなる。
また、今回のイベント限定グッズとして、アクリルスタンド、アクリルカード、缶バッジ、ブロマイド3枚セット、マグカップが受注販売される。各アイテムには、本イベントのために撮り下ろした写真を使用しており、ダンディな表情からユーモアあふれるポーズまで、平田のさまざまな魅力を楽しめるラインアップとなっている。
なかでもアクリルスタンドは、日めくりカレンダーと同様の仕様となっており「グッド!!」「こちらご覧ください！すごい!!」などの録り下ろしボイスを収録しており、平田をより身近に感じられるものとなっている。
■『平田広明 バースデーファンミーティング 2026 supported by animelo』
出演者： 平田広明
MC：天津飯大郎
会場：ドワンゴ セミナールーム（東京都中央区銀座4丁目12-15 歌舞伎座タワー）
昼の部：8月8日 午後12：15開場、午後1：00開演
夜の部：8月8日 午後4：15開場、午後5：00開演
■イベントグッズ
販売スケジュール：7月2日〜8月22日
商品発送：9月予定
・アクリルスタンド（全4種） 各2000円
・アクリルカード（全2種） 各980円
・缶バッジ（全8種） 各500円
・ブロマイド3枚セット（全2種） 各900円
・マグカップ（全1種） 1500円
※価格はすべて税込み。
※掲載画像はイメージ。実際の商品とは仕様やデザインが一部異なる場合あり。