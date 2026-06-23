桑田佳祐「こんなの48年で初めて」 200人超出演の大規模MV公開 緑黄色社会＆ゲスの極み乙女メンバーも登場
桑田佳祐の新曲「人誑し / ひとたらし」のミュージックビデオが公開された。200人を超える出演者が参加し、桑田自身も「こんなの48年で初めて。スケールは最大ですよ」と語るなど、キャリア史上最大規模の撮影となった映像作品に仕上がっている。
【動画】こんなの48年で初めて！桑田佳祐「人誑し / ひとたらし」ミュージックビデオ
舞台は夕暮れ間際の高速道路。赤いスポーツカーを駆る桑田の姿で幕を開ける映像は、疾走感あふれるバンド演奏シーンを交えながら、高速道路の渋滞というワンシチュエーションのなかで展開する愛おしくも怪しげな人間模様を描く。クライマックスには、夜の高速道路上で繰り広げられる前代未聞のスペクタクルも用意されており、人を惹きつけてやまない“人誑し”の魅力と、その先に待ち受ける甘美で危うい世界が、桑田ならではのユーモアと色気によって表現されている。
演奏シーンには、桑田のソロライブではおなじみの山内薫（Ba）、TIGER（Cho）に加え、初共演となるクラッシャー木村（Vn）が参加。さらにスペシャルゲストとして、緑黄色社会の小林壱誓（Gt）、ゲスの極み乙女のほな・いこか（Dr）も出演している。
小林の参加は、2024年にサザンオールスターズとして出演した『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』での共演をきっかけに実現。以来、桑田が注目していた後輩ミュージシャンとして名前が挙がったという。一方のほな・いこかは、桑田が自身のラジオで「ハマっている」と語っていたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』に、俳優・さとうほなみとして出演していたことが縁となった。女性ドラマーを起用したいという桑田の思いとも重なり、オファーに至ったという。
また、桑田が一目惚れする謎めいた女性役として、俳優・モデルの佐藤菫が出演。東洋的なファム・ファタールを思わせる存在感で、映像にさらなる奥行きを与えている。
■緑黄色社会・小林壱誓 コメント
「人誑し / ひとたらし」という楽曲が持つ力強さと優しさを、撮影を通してより深く感じることができました。僕は夜シーンのみの撮影でしたが、桑田さんは暑いなか丸一日長丁場だったのにも関わらず、出演者やスタッフの皆さん一人ひとりに細やかに気を配られていて、その姿がとても印象的でした。そんな一日を経たからこそ、「その命燃やして闘う以上 愛は死なない」という歌詞が深く胸に刻まれています。誰かのために心を尽くす、その積み重ねこそが"愛は死なない"という言葉の証明なのだと感じました。当日いただいたTシャツも大切に着ています！
■ゲスの極み乙女・ほな・いこか コメント
音楽にしてもお人柄にしてもその言葉、そのもの、「人誑し」。こんなに素敵な楽曲で、桑田佳祐さんの後ろで、ドラムを叩ける日が来るとは。人生わからないものです。
わたしは演奏シーンのみの出演だったので、出来上がった映像を観てびっくり。こりゃあ、とんでもないPVです。ぜひ「人誑し / ひとたらし」、お浴びください。
【動画】こんなの48年で初めて！桑田佳祐「人誑し / ひとたらし」ミュージックビデオ
舞台は夕暮れ間際の高速道路。赤いスポーツカーを駆る桑田の姿で幕を開ける映像は、疾走感あふれるバンド演奏シーンを交えながら、高速道路の渋滞というワンシチュエーションのなかで展開する愛おしくも怪しげな人間模様を描く。クライマックスには、夜の高速道路上で繰り広げられる前代未聞のスペクタクルも用意されており、人を惹きつけてやまない“人誑し”の魅力と、その先に待ち受ける甘美で危うい世界が、桑田ならではのユーモアと色気によって表現されている。
小林の参加は、2024年にサザンオールスターズとして出演した『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』での共演をきっかけに実現。以来、桑田が注目していた後輩ミュージシャンとして名前が挙がったという。一方のほな・いこかは、桑田が自身のラジオで「ハマっている」と語っていたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』に、俳優・さとうほなみとして出演していたことが縁となった。女性ドラマーを起用したいという桑田の思いとも重なり、オファーに至ったという。
また、桑田が一目惚れする謎めいた女性役として、俳優・モデルの佐藤菫が出演。東洋的なファム・ファタールを思わせる存在感で、映像にさらなる奥行きを与えている。
■緑黄色社会・小林壱誓 コメント
「人誑し / ひとたらし」という楽曲が持つ力強さと優しさを、撮影を通してより深く感じることができました。僕は夜シーンのみの撮影でしたが、桑田さんは暑いなか丸一日長丁場だったのにも関わらず、出演者やスタッフの皆さん一人ひとりに細やかに気を配られていて、その姿がとても印象的でした。そんな一日を経たからこそ、「その命燃やして闘う以上 愛は死なない」という歌詞が深く胸に刻まれています。誰かのために心を尽くす、その積み重ねこそが"愛は死なない"という言葉の証明なのだと感じました。当日いただいたTシャツも大切に着ています！
■ゲスの極み乙女・ほな・いこか コメント
音楽にしてもお人柄にしてもその言葉、そのもの、「人誑し」。こんなに素敵な楽曲で、桑田佳祐さんの後ろで、ドラムを叩ける日が来るとは。人生わからないものです。
わたしは演奏シーンのみの出演だったので、出来上がった映像を観てびっくり。こりゃあ、とんでもないPVです。ぜひ「人誑し / ひとたらし」、お浴びください。