銀シャリ橋本、のどポリープ手術からラジオ復帰 最初は“高音”のみしか出せず「クロちゃんみたいに…」
お笑いコンビ・銀シャリの橋本直が、23日放送のTOKYO FM『火曜喋るズ「橋本・奥田の銀銀学学」』（毎週火曜 後8：00）に生出演。のどのポリープ手術から、同番組への復帰を果たした。
【写真】銀シャリ橋本、のどポリープ手術からラジオ復帰
橋本は「帰ってまいりました。まだ大きい声出せないんですけど、ラジオとかからボチボチ…」と切り出すと「ホンマに（声が）高くなりすぎて。ずっと上ずっているみたいな。もうちょっとしたら、大きい声と低音が出せるようになると思うんやけど、高音が出せんくなったから手術したのに、今度は高音しか出えへんみたいな」と現状を報告。
声のトーンが合っていく様子について「メガネの視力矯正用を入れるレンズが徐々に合ってきている感じ」と見事なたとえを行いつつ「復帰したてが19日で、漫才の営業やったけど、めっちゃ声高くて。クロちゃんみたいになって。手術はスーパー成功」と話していった。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
【写真】銀シャリ橋本、のどポリープ手術からラジオ復帰
橋本は「帰ってまいりました。まだ大きい声出せないんですけど、ラジオとかからボチボチ…」と切り出すと「ホンマに（声が）高くなりすぎて。ずっと上ずっているみたいな。もうちょっとしたら、大きい声と低音が出せるようになると思うんやけど、高音が出せんくなったから手術したのに、今度は高音しか出えへんみたいな」と現状を報告。
声のトーンが合っていく様子について「メガネの視力矯正用を入れるレンズが徐々に合ってきている感じ」と見事なたとえを行いつつ「復帰したてが19日で、漫才の営業やったけど、めっちゃ声高くて。クロちゃんみたいになって。手術はスーパー成功」と話していった。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。