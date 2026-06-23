元「KAT−TUN」の俳優・亀梨和也（40）が、21日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演し、欠点について語った。

番組では、亀梨を知る、近い人物たちからのVTRやメッセージが届き、山下による亀梨評も紹介された。「実は、普段一緒にいる“カズヤくん”と、ステージ上の“亀梨和也”は、僕の中で全く別のひとに感じることがあります。ステージに立つと、アイドルとしての輝きとカリスマ性が一気に溢れ出すんですよね。カズヤくんに関してはユーモアもあるし、一緒にふざけ合ったりしてます。笑」。素顔の亀梨と、アイドル亀梨というギャップを明かす内容だった。

亀梨は「ホントにそう」とうなずいた。「YouTubeだと、ほぼほぼ素ですけど、かっこつけなきゃとか、かっこつけるのももちろんそうだし」。その二面性を認めつつ、「そうしていないと、立っていられないというか。素のままで、5万人の前に立つのって、めちゃくちゃ怖くないですか？バーンと着けたり、衣装とか着たり、こういることで、そこに存在できているみたいな」と打ち明けた。

「若いころのテレビとかも見ると、偉そうというか。こう（いうスタンスで）いないと、“俺、亀梨です”をやっていないと、“はっ…緊張する…ヤバいな”みたいなのが根っこにいるから。ちょっと鎧を着ていた方がこの世界、楽というか。亀梨をやっている時の方が落ち着くというか、怖さが軽減される感じが（ある）」

スイッチを入れて、動じない亀梨だが、素の自分には苦手なことももちろんあるという。「高いところがダメとか。それこそ、ジェットコースターも乗れない」と明かすと、スタジオからは「え〜！」と驚きの声が上がった。

その上で、“アイドル亀梨”に変身する、魔法の言葉を明かした。「でも、おまじないをかけるじゃないけど、“お前、亀梨だろ？”みたいな」。十代後半までは、素の自分を見せていたという。「“怖い、もう無理です”っていうのは、15、16くらいいの映像をさかのぼってもらうと、“怖い！やだー！キャー！”とか言っていたんですけど、18くらいから“あっ、いけますよ”みたいな」と明かし、驚きの声が広がっていた。