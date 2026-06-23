ワールドカップの舞台で、実況・解説者に対する異例の処分が下されたようだ。



『Mirror』によれば、パラグアイの放送局で解説を担当していたホルヘ・ベラ氏が、試合中の生放送で激しい批判を展開した結果、FIFAから大会の報道資格を剥奪されたという。問題となったのは、パラグアイ代表のミゲル・アルミロンが退場処分を受けた直後の発言だった。



アルミロンは、今大会から導入されたFIFAの新たな反差別ガイドラインの適用第1号となった。同規則では、審判や相手選手との対立時に口元を隠して会話する行為が禁止されており、アルミロンはその違反によって退場処分を受けたとされる。同選手がこの規定による史上初の退場者となったことで、パラグアイ国内では大きな議論が巻き起こった。





そのなかでベラ氏は生放送中に怒りを爆発させ、試合を裁いたイバン・アルシデス・バートン・シスネロス主審だけでなく、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長に対しても厳しい批判を展開したという。発言内容が問題視され、FIFAは大会取材に必要なプレスアクレディテーションを取り消す決定を下したようだ。同氏は「泥棒、泥棒、バートン。奴らはサッカーを殺した。FIFA、お前らがサッカーを殺したんだ」と放送中に激怒。「インファンティーノ、お前が責任者だ。FIFAよ、サッカーをこんな状態にした責任を取れ。恥ずべきことだ。インファンティーノ、恥を知れ」と訴えた。しかし、ベラ氏の怒りはそれで収まらなかった。今度は南米サッカー連盟（CONMEBOL）会長のアレハンドロ・ドミンゲス氏に矛先を向け、「アレハンドロ・ドミンゲス、インファンティーノとの写真撮影は控えろ。男らしくしろ。このクソ泥棒どもめ！」と発言したという。一方で、ベラ氏が所属する放送局はFIFAに対し、寛大な対応を求めているとされる。本人はすでに公の場で謝罪し、自身の感情をコントロールできなかったことを認めているが、パラグアイ代表への思いが強かったとはいえ、その代償は大きなものとなった。今大会では新たな反差別規定の運用が注目を集めているが、その影響は選手だけにとどまらなかった。アルミロンの退場から始まった騒動は、ついには解説者にまで波及する異例の展開となっている。今後も同ルールの運用を巡る議論は続きそうだ。